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01.10.2019 11:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Карточки показали плюс

Крым занял первое место в России по динамике выдачи новых кредитных карт
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 219(7977)
По данным Национального бюро кредитных историй, за восемь месяцев 2019 года среди российских регионов лидером по динамике увеличения количества выдаваемых кредиток стала Республика Крым - прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 34,8 процента (далее следует Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Краснодарский и Ставропольский края. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил лишь 23,2 процента и 22,8 процента соответственно).

Сейчас на территории полуострова работает всего семь банков: два из них - сугубо крымские финучреждения, а остальные общероссийские. При этом не все банки, функционирующие на территории Крыма, выдают кредитки. Например, в Генбанке и Черноморском банке развития и реконструкции "РГ" сообщили, что не выпускают карт, но выдают клиентам кредиты наличными на потребительские цели.

Жители каких регионов чаще всего не отдают кредиты

В других банках условия получения займа следующие: беспроцентный (льготный) период, как правило, составляет 55 - 61 день, сумма кредита - от пяти до 750 тысяч рублей. При невыполнении условий льготного периода - 20 - 26 процентов годовых.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Российского национального коммерческого банка, кредитные карты вообще пользуются большим спросом у крымчан. За восемь месяцев 2019 года банк выдал свыше 161 тысячи кредитных карт, то есть на 36 процентов больше аналогичного периода прошлого года . Чаще всего крымчане рассчитываются кредитками в супермаркетах, на АЗС и в аптеках, а также оплачивают товары и услуги в интернете.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Крымчане смогут пользоваться услугами банков на материке

По наблюдению сотрудников финансовых учреждений, на спрос повлияло упрощение условий получения карт. Так, некоторые банки с прошлого года предоставляют возможность подачи заявки на оформление "кредитки" не выходя из дома - через официальный сайт. Банк придется посетить только для подписания документов и получения карты.

Условия оформления и обслуживания кредитных карт регулярно пересматриваются и оптимизируются, отмечают банкиры. Так что до конца года ожидается еще больший рост спроса.

Кстати

По данным отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России, жители РК с января по июль получили почти 17 миллиардов рублей в кредит. Это на 16,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий кредитный портфель физических лиц по данным на 1 июля текущего года достиг 36,7 миллиарда рублей. "Росту розничного кредитования в регионе способствовало повышение доступности банковских программ кредитования в связи с расширением спектра банковских программ и категорий заемщиков, а также низкая кредитная нагрузка населения региона", - рассказала Ирина Яблучанская, управляющий отделением.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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