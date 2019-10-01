Крым занял первое место в России по динамике выдачи новых кредитных карт

По данным Национального бюро кредитных историй, за восемь месяцев 2019 года среди российских регионов лидером по динамике увеличения количества выдаваемых кредиток стала Республика Крым - прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 34,8 процента (далее следует Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Краснодарский и Ставропольский края. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил лишь 23,2 процента и 22,8 процента соответственно).

Сейчас на территории полуострова работает всего семь банков: два из них - сугубо крымские финучреждения, а остальные общероссийские. При этом не все банки, функционирующие на территории Крыма, выдают кредитки. Например, в Генбанке и Черноморском банке развития и реконструкции "РГ" сообщили, что не выпускают карт, но выдают клиентам кредиты наличными на потребительские цели.

В других банках условия получения займа следующие: беспроцентный (льготный) период, как правило, составляет 55 - 61 день, сумма кредита - от пяти до 750 тысяч рублей. При невыполнении условий льготного периода - 20 - 26 процентов годовых.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Российского национального коммерческого банка, кредитные карты вообще пользуются большим спросом у крымчан. За восемь месяцев 2019 года банк выдал свыше 161 тысячи кредитных карт, то есть на 36 процентов больше аналогичного периода прошлого года . Чаще всего крымчане рассчитываются кредитками в супермаркетах, на АЗС и в аптеках, а также оплачивают товары и услуги в интернете.

По наблюдению сотрудников финансовых учреждений, на спрос повлияло упрощение условий получения карт. Так, некоторые банки с прошлого года предоставляют возможность подачи заявки на оформление "кредитки" не выходя из дома - через официальный сайт. Банк придется посетить только для подписания документов и получения карты.

Условия оформления и обслуживания кредитных карт регулярно пересматриваются и оптимизируются, отмечают банкиры. Так что до конца года ожидается еще больший рост спроса.

Кстати

По данным отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России, жители РК с января по июль получили почти 17 миллиардов рублей в кредит. Это на 16,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий кредитный портфель физических лиц по данным на 1 июля текущего года достиг 36,7 миллиарда рублей. "Росту розничного кредитования в регионе способствовало повышение доступности банковских программ кредитования в связи с расширением спектра банковских программ и категорий заемщиков, а также низкая кредитная нагрузка населения региона", - рассказала Ирина Яблучанская, управляющий отделением.