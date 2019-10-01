Крымских фермеров научат получать воду из воздуха

Новости

В Петербурге арестованы нелегальные банкиры с оборотом в миллиард 12:22
В Болгарии найдена уникальная 1800-летняя могила атлета-артистократа 12:21
УАЗ начал продажи "Патриота" с "автоматом" 12:21
Назначен премьер-министр Республики Крым 12:13
Циклон принес на Северо-Запад проливные дожди и штормовой ветер 12:11
Экс-чемпион UFC предложил провести однодневный турнир легенд ММА 12:08
Совет ЕЭК одобрил изменения в Договор о ЕАЭС 11:54
Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard 11:47
МИД России опубликовал новое стихотворение Сергея Лаврова 11:43
В Москве давление побило рекорд 65-летней давности 11:42
Ростехнадзор завершил проверку новых станций метро в Петербурге 11:41
Варшавер: "Ленком" постарается удержать планку, которую задал Захаров 11:37
Глава Башкирии призвал "не устраивать судилище" по убийству щенят 11:37
В Болгарии раскритиковали антисоветскую резолюцию Европарламента 11:37
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР 11:33
Состояние богатейших россиян выросло более чем на 30 млрд долларов 11:28
В Дагестане семь человек отравились угарным газом 11:11
В Прикамье бывший полицейский получил срок за избиение задержанного 11:10
Седан Mazda3 добрался до российских дилеров 11:08
Самолет Новосибирск - Нерюнгри из-за снегопада приземлился в Иркутске 11:07
В Приангарье пострадавшим от паводка выделят еще 2,5 млрд рублей 11:04
Трутнев: Строительство судов на верфях ДФО будет субсидироваться 11:03
Работодатели отреагировали на четырехдневную рабочую неделю 11:02
На Сахалине уволена санитарка, насмерть обварившая ребенка 10:45
Коллектив "Ленкома" попросил назначить новым худруком Марка Варшавера 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 11:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Атмосферный родник

Крымских фермеров научат получать воду из воздуха
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 219(7977)
Лабораторная установка для сбора воды из атмосферного воздуха уже прошла испытания на полуострове. Теперь речь идет о том, чтобы получать воду в промышленных масштабах - по крайней мере, одной такой машины должно хватать для нужд личного подсобного хозяйства или небольшой фермы. Ученые рассчитывают начать серийное производство уже в будущем году.
На полуострове сейчас поливными остаются около 16 тысяч гектаров. Фото: Денис Абрамов/ ТАСС На полуострове сейчас поливными остаются около 16 тысяч гектаров. Фото: Денис Абрамов/ ТАСС
На полуострове сейчас поливными остаются около 16 тысяч гектаров. Фото: Денис Абрамов/ ТАСС

Разработкой ноу-хау, которое так ждут в Крыму, занимается Всероссийский институт механизации (ВИМ) сельского хозяйства. Собственно, с мая прошлого года она уже работает на полуострове в тестовом режиме. А летом ученые провели испытания в разных точках республики.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма

- Наши комплексные исследования экстракции воды из атмосферного воздуха помогли выяснить, сколько мы можем получить воды из атмосферы в разных климатических зонах региона, - рассказал "РГ" заведующий лабораторией систем применения возобновляемых источников энергии ВИМ Сергей Доржиев. - Сама лабораторная установка небольшая, но у нас есть и другие наработки, которые позволяют получать больше воды. Существует соответствующая программа внедрения и план дальнейших действий.

Принцип работы установки основан на конденсации влажного горячего воздуха в холодной среде. Например, именно так на вентиляционных трубах холодных погребов летом оседают капли влаги. По этой же причине у входов в холодные пещеры летом всегда высокая влажность и капли воды на каменном своде.

- В верхней части воздушного родника стоит так называемый "завихритель", в который при температуре свыше 25 градусов попадает ветер, закручивается и двигается в охладительный блок, - рассказал ученый. - В этом блоке находятся труба Ранки и охладительные трубы, закопанные на глубину промерзания. На трубе Ранки воздух раскручивается и делится пополам: горячий в одну сторону, холодный - в другую. Горячий воздух, попадая на холодные трубки, выдает воду.

"Воздушный родник" - так называется экспериментальный модуль, способный получать до тысячи литров пресной воды в сутки. Более мощный "Редут" производит уже до 20 тысяч литров. Правда, для всех установок такого типа есть ограничение. Они эффективны при температуре окружающего воздуха не ниже 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не менее 30 процентов. В Индии, например, разработка российских ученых показала превосходный результат.

- В 2015 году около 15 миллионов человек в мире покинули свои земли из-за нехватки воды. Почти повсеместно идет опустынивание территорий, - говорит Сергей Доржиев. - Эксперименты в области экстракции воды из атмосферного воздуха во всем мире ведутся на протяжении последних 16 - 17 лет. За рубежом из неправительственных фондов эти изыскания финансирует Билл Гейтс. Мы начали разработки в данной области в 2016 году и сегодня опережаем иностранцев.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Как победить дефицит воды на полуострове Крым

В Крыму проблема дефицита пресной воды хоть и не катастрофическая, но крайне острая, особенно для сельского хозяйства. После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году вместо 400 тысяч орошаемых гектаров сельхозугодий на полуострове поливаются лишь 16 тысяч гектаров. В основном это сады и виноградники. Между тем в Первомайском, Джанкойском, Раздольненском, Красноперекопском районах остро стоит проблема засоления подземных водоносных горизонтов и несоответствия воды ГОСТу питьевой. Таких населенных пунктов в степном Крыму сегодня уже больше 100. В 2017 году в селе Каменка Первомайского района в качестве эксперимента установили локальную станцию очистки воды методом обратного осмоса. Однако тиражировать этот опыт на другие населенные пункты не стали.

- Этот метод весьма энергоемкий, - рассказала первый заместитель министра ЖКХ Крыма Стелла Демидюк. - Кроме того, есть проблема утилизации соленой рапы, которая остается в результате очистки. В прибрежных поселках, где ее можно сбрасывать в море, такие установки очень удобны. Но для центральных районов полуострова нужно придумать что-то другое.

Фото: Сергей Винник/РГ
В Крыму научились выращивать сельхозкорма по "сухой технологии"

Разработка ученых ВИМ лишена таких недостатков. Ограничения температурного режима и влажности соответствуют климатическим условиям большей части полуострова с апреля по сентябрь. А это как раз период активной вегетации растений. В Индии, где испытывались модули российских исследователей, по условиям конкурса, объявленного правительством этой страны, установки работали полностью в автономном режиме, без каких-либо дополнительных источников энергии. В адаптированном для Крыма варианте модуль производительностью 1 000 литров воды в сутки будет потреблять электроэнергию до 100 рублей в сегодняшних ценах. И хотя у него есть свои ограничения, при комбинировании с другими источниками "Воздушный родник" и "Редут" могут стать реальной альтернативой для засушливых регионов полуострова.

Ученые обещают сделать установку не только энергосберегающей, но и недорогой. По предварительным оценкам, ее стоимость будет сопоставима с расходами на оборудование скважины на своем участке. Начать серийное производство модулей авторы разработки рассчитывают в 2020-м или 2021 году.

Мнение

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

- Мы с интересом следим за дальнейшей судьбой разработки ученых ВИМ. Пока рано делать какие-то выводы, как известно практика - лучший критерий истины. С нетерпением ждем, когда промышленные образцы этих установок можно будет испытать в условиях полуострова. Надеюсь, они оправдают наши ожидания, потому что дефицит пресной воды для полива даже в объемах небольшого фермерского хозяйства или крестьянского подворья в Крыму действительно колоссальный.

Между тем

С проблемой нехватки пресной воды сегодня, так или иначе, уже столкнулись 80 стран. В государствах Ближнего Востока и Северной Африки, как минимум последние 30 - 40 лет ведут поиск альтернативных источников влаги, пригодных для населения и сельского хозяйства. В Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах до 80 процентов воды сегодня получают путем опреснения. В апреле 2014 года в Саудовской Аравии открылся крупнейший в мире завод, производящий 1 миллион кубометров воды и 2,6 тысяч мегаватт электроэнергии в сутки. При этом на опреснение страна ежедневно тратит до 1,5 миллионов баррелей нефти.

Экономика АПК Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России начали маркировать дорогие лекарства
В МИД разочарованы реакцией НАТО на предложение о моратории на РСМД
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Роскосмос снизит число запусков "Союза" в 2020 году
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу