"Локомотив-Кубань" проиграл литовскому "Ритасу" в Еврокубке

Во вторник в первом туре баскетбольного Еврокубка сезона-2019/2020 краснодарский ПБК "Локомотив-Кубань" уступил в Вильнюсе местному клубу "Ритас" - 86:92 (23:16, 21:40, 19:16, 23:20). Самым результативным в матче стал игрок хозяев Эймантас Бендзиус, набравший 27 очков.

Удивительно, но гости, выиграв три четверти из четырех, тем не менее, уезжают из Литвы с поражением. Многое в этой встрече решилось во втором периоде, когда железнодорожники умудрились совершить громадное число потерь (только у их главного разыгрывающего Калниетиса их набралось целых пять), постоянно упускали оппонентов под своим щитом, а еще позволили главному снайперу соперника Бендзиусу устроить парад удачных дальних бросков (он набрал 17 очков до перерыва). Как результат - 40 (!) пропущенных "Локо" очков всего лишь за десять минут.

А ведь в дебюте поединка о подобном провале ничего не говорило. Наоборот, Дмитрий Кулагин, Сэм Деккер и Джонни О'Брайант удачно попадали из почти любых позиций, а вся команда удачно защищалась.

Но, видимо, сказалось то, что "Локо" после крайне неудачного прошлого сезона летом кардинально обновился, сменив абсолютное большинство легионеров, и попросту новиччки еще не успели наладить взаимодействие с российскими баскетболистами.

После большого перерыва с помощью удачно вышедшего на паркет центрового сборной страны Владимира Ивлева гости все-таки наладили порядок под своим кольцом и несколько раз вплотную приближались к "Ритасу" (56:58, 80:84, 84:87). Временами блестяще действовал американский форвард О'Брайант. Но тут же краснодарцы совершали помарки, и литовцы (ими, кстати, руководит экс-наставник сборной Литвы Дайниюс Адомайтис) восстанавливали разницу в счете и вполне уверенно довели матч до своей победы - 92:86.

В общем, и с новым главным тренером Лукой Банки "Локо" продолжает серию поражений в официальных матчах, которая тянется с весны.

Самые результативные игроки матча: Бендзиус (27 очков), Круз (16), Эходас (14) - у "Ритас"; О'Брайант (24), Кулагин (19), Уильямс (13), Калниетис (12), Деккер (12) у ПБК "Локомотив-Кубань".

Второй матч в группе "В" "Локомотив-Кубань" проведет через неделю, 9 октября, в Краснодаре против итальянского клуба "Венеция".