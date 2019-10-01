Подсчитана экономия за год грузового движения по Крымскому мосту

За год с момента открытия Крымского моста для грузового транспорта по нему проехали 723 тысячи машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. А их владельцы - транспортные компании - сэкономили за счет упрощения логистики более 14 миллиардов рублей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Интересно, что с 1 октября 2018 года и по сегодняшний день годовой грузовой трафик между Крымом и Кубанью вырос в 2,5 раза, ведь согласно статистике Керченской паромной переправы с 2016 по 2018 годы паромы перевезли суммарно 850 тысяч фур. Это вполне закономерный результат. Ведь, напомним, переправа одной фуры на пароме стоила 19,5 тысяч рублей, а проезд по мосту - круглосуточный и бесплатный.

- Грузопоток в направлении Крыма примерно на четыре процента превысил краснодарский и составил почти 377 тысяч машин, - уточнили в инфоцентре. - Больше всего грузовиков по мосту в обе стороны проехали в июле - 73103 автомобиля. Суточный же рекорд пришелся на 26 сентября - 2931 фура за 24 часа.

Как отметил директор филиала ФКУ Упрдор "Тамань" Григорий Сокол, за год сообщение между берегами не прерывалось ни разу вопреки частным в Керченском проливе штормам: за минувшие 12 месяцев метеостанции зафиксировали суммарно 2500 часов штормовой погоды, или более 100 суток. Готовы дорожники и к предстоящему сезону штормов.

- На базе эксплуатации уже сформирован запас соли - почти 2000 тонн, - рассказал Сокол. - При неблагоприятном погодном прогнозе дорожное полотно будет обработано водно-соляным раствором. Он предотвратит появление наледи. При усилении ветра информационные табло на мосту подскажут водителям комфортный скоростной режим.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) трафик в обе стороны превысил 7,65 миллиона легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов. железнодорожная часть моста, как и планировалась, откроется в декабре 2019 года.