Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских"

В Волгограде сотрудники МВД задержали двух блогеров, которые ради увеличения числа подписчиков в Instagram переоделись в полицейских и учинили "проверку документов" на улицах города. Свои действия интернет-хулиганы снимали на видео и выкладывали в социальные сети.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, при общении с гражданами лжеполицейские вели себя вызывающе и нецензурно выражались, дискредитируя своим поведением и внешним видом работников правоохранительных органов.

После задержания молодые люди признались, что на правонарушение пошли осознанно - ради лайков в соцсетях.

В итоге суд Центрального района Волгограда признал их виновным в мелком хулиганстве и назначил каждому десять суток административного ареста. Кроме того, за незаконное ношение полицейской формы хулиганы оштрафованы на 1500 рублей.