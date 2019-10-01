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01.10.2019 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских"

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде сотрудники МВД задержали двух блогеров, которые ради увеличения числа подписчиков в Instagram переоделись в полицейских и учинили "проверку документов" на улицах города. Свои действия интернет-хулиганы снимали на видео и выкладывали в социальные сети.

Девушка устроила пикантную фотосессию в отделе полиции

Как сообщает пресс-служба МВД региона, при общении с гражданами лжеполицейские вели себя вызывающе и нецензурно выражались, дискредитируя своим поведением и внешним видом работников правоохранительных органов.

После задержания молодые люди признались, что на правонарушение пошли осознанно - ради лайков в соцсетях.

В итоге суд Центрального района Волгограда признал их виновным в мелком хулиганстве и назначил каждому десять суток административного ареста. Кроме того, за незаконное ношение полицейской формы хулиганы оштрафованы на 1500 рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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