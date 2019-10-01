В Астрахани началась подготовка к Каспийскому экономическому форуму

В Астрахани прошел международный форум, посвященный сотрудничеству породненных городов Прикаспия. В нем приняли участие представители научных сообществ и администраций Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Событие стало первой ласточкой в череде подготовительных мероприятий к Каспийскому экономическому форуму, который пройдет в Астрахани в 2021 году. На встрече участники предлагали новые идеи развития сотрудничества, которые войдут в повестку будущего форума.

Пока потенциал Прикаспийского региона взращивается на проектах по освоению недр. По некоторым оценкам, глубины Каспия хранят 20 процентов мировых запасов нефти - 30 миллиардов тонн и 45 процентов мировых запасов природного газа - 145 триллионов кубометров. Поэтому инвесторы идут в сырьевой сектор, хотя возможностей у каспийских стран гораздо больше. Например, государства не используют в полной мере выгоду от удачного расположения. Еще в XV веке ее оценил тверской купец Афанасий Никитин, который первым проложил новый торговый маршрут по морю до Индии. Сейчас бизнесмены хотят повторить этот путь, но пока не могут выстроить логистику. В результате основной европейский грузопоток идет в обход, через Персидский залив. Маршрут занимает 45 - 60 дней, по Каспию он был бы в два раза короче.

- Общеизвестный проект - международный транспортный коридор "север - юг", проходящий через Каспий, не работает, КПД коридора всего 10 - 20 процентов, - сообщил на форуме директор ассоциации аграрных и логистических проектов "Афанасий Никитин" Игорь Гоц. - Нет грузопотока, нет выручки и нет инвестиций на развитие инфраструктуры. Как результат - высокая стоимость перевозки: доставить груз за три дня из Астрахани в иранский порт Энзели стоит столько же, как за месяц довезти его из Новороссийска в Мумбай.

Сейчас ассоциация пытается возродить каспийский путь. На проект нужно два миллиарда долларов: половина - для развития портовых мощностей Прикаспийских стран, еще около 500 миллионов на строительство флота и столько же - на возведение зерновых терминалов в портах. По мнению Игоря Гоца, российское зерно - это тот продукт, который может стимулировать перевозки, так как оно востребовано за рубежом.

- Мы рассчитываем реализовать проект в течение 10 - 15 лет, к этому времени экспорт зерна из стран Евразийского союза через Россию и Каспий может достигнуть 15 миллионов тонн в год, в том числе пять миллионов тонн - это будет зерно, выращиваемое в регионах Поволжья, - говорит Гоц.

По его словам, доминирование одной или нескольких стран разрушит всю архитектуру региона. Поэтому осваивать коридор предпочтительнее на условиях кооперации с деловым сообществом. Проект уже вызвал интерес у бизнеса. Сейчас представители ассоциации ведут переговоры с Ираном о строительстве нового порта Чахбехар, который будет ориентирован на грузоперевозки по индийскому направлению. Кроме того, есть договоренности с инвесторами о финансировании строительства сухогрузов: в стартовой партии будет десять судов. Всего для эффективной работы потребуется около 80 единиц грузового флота.

У Прикаспия огромные туристические перспективы, сходятся во мнении эксперты. Недавно астраханские судостроители спустили на воду круизное судно нового поколения "Петр Великий", которое выйдет в первое плавание в следующем году. На лайнере можно будет пройти по круговому маршруту с посещением портов всех пяти прикаспийских стран. Ожидается, что это увеличит турпоток в регионе на миллион человек. Но путешествие будет не каждому по карману: по предварительным данным, цена тура - 15 тысяч рублей с человека в день. Менее дорогим вариантом поездок вокруг Каспия могли бы стать автотуры. Но только маршруты для поездок по побережью на туристическом автобусе или на машине пока не разработаны.

- Автопутешествия вокруг Каспия могли бы стать очень востребованным проектом, - предположил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. -?40 процентов иностранных гостей прибывают в Россию на машине. Наверняка они с удовольствием прокатились бы тут.

Динамику региону могут придать и научные проекты. Например, Каспийский НИИ рыбного хозяйства создает генетический паспорт русского осетра. На предприятиях, где занимаются воспроизводством рыбы, у самцов и самок берутся на анализ небольшие элементы плавников, данные заносятся в компьютер, а получаемых от особей мальков выпускают в водоемы. Таким образом, каждая рыбка, чьих родителей исследовали, сможет "рассказать", в какой стране, на каком заводе и в каком году она была выращена. И если вдруг такой осетр окажется на рынке, значит, добыли его браконьерским путем.

Уже собраны генетические материалы 70 процентов осетровых, выращенных в искусственных условиях в Астраханской области. К проекту присоединился Казахстан. Российские ученые надеются, что идею создания генетических меток поддержат и другие прикаспийские государства.

Сейчас Россотрудничество совместно с РАН обсуждает возможность организации на Каспийском экономическом форуме площадки "Наука для экономики".

- Позиции в современной экономике называют турбулентными, в этих условиях обычно требуется "пристегнуть ремни". Что делает академия наук? Мы вошли во все федеральные коллегии, заключили 15 соглашений с крупнейшими корпорациями, чтобы лучше понимать, что нужно российскому хозяйству от науки и наоборот, - отметил советник президента РАН Валерий Чичканов.

- Думаю, значительный вклад в научно-технический прогресс могут внести университеты Прикаспия, - предположил ректор АГУ Константин Маркелов. - Сейчас мы формируем заявку на создание научно-образовательного центра "Каспий" с привлечением НИИ и вузов Астраханской области, Калмыкии, Дагестана, Казахстана. Центр создается для исследований мирового уровня, новых конкурентоспособных технологий в интересах развития прикаспийских регионов. .

Кстати

Астраханская область на протяжении последних 20 лет активно развивает связи со всеми странами Прикаспия. В регионе работает генконсульство, банк и торговый дом Ирана, есть Азербайджанский деловой центр, консульства Казахстана и Туркменистана. На астраханских верфях по заказам компаний из Туркмении построены нефтедобывающие платформы и флот на общую сумму 750 миллионов долларов. В этом году был создан астраханско-туркменский совет по предпринимательству. Всего в Астраханской области более 250 предприятий из прикаспийских государств. В 2018 году оборот внешней торговли с соседями по Каспию вырос на 80 процентов, до 400 миллионов долларов.