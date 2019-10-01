Новости

Пушков оценил возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка 00:33
"Ювентус" - "Байер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой 30.09.2019
Руководство "Ахмата" приняло отставку Рашида Рахимова 30.09.2019
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку 30.09.2019
Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии 30.09.2019
МИД РФ: Главные силы террористов в Сирии уничтожены 30.09.2019
Фантастический гол Нобоа помог "Сочи" победить "Ахмат" 30.09.2019
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закроют сады 30.09.2019
В греческом Нафплионе открылось почетное консульство России 30.09.2019
Россияне попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции 30.09.2019
Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей 30.09.2019
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз 30.09.2019
Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М" 30.09.2019
Москвичи смогут сообщить о сломанном светофоре по QR-коду 30.09.2019
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми 30.09.2019
Новак рассказал о сокращении добычи нефти в сентябре 30.09.2019
"Зверь-ураган" Лоренцо движется к Европе 30.09.2019
Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября 30.09.2019
У Toyota Camry появился полный привод 30.09.2019
Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 30.09.2019
Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными 30.09.2019
Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным 30.09.2019
Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США 30.09.2019
Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч 30.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
01.10.2019 00:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пометят икру

В Астрахани предлагают чипировать осетров для борьбы с браконьерами
Текст: Наталья Коротченко ("Российская газета", Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
В Астраханской области могут появиться генетические паспорта черной икры, чтобы под видом известного бренда покупателям не продавали контрафакт. На предприятиях, производящих икру, предлагается в обязательном порядке чипировать осетровых, а на банках - указывать сведения о "родине" икринок. Сейчас на упаковке пишут только город производства готовой продукции, выяснить же место происхождения самой икры сомнительно.

- Ввоз черной икры в РФ законно не ограничен, это создает предпосылки к увеличению количества нелегального сырья, в первую очередь китайского происхождения, - пояснил инициатор проекта губернатор Игорь Бабушкин. При этом производителем указывается Астраханская область, но в регионе эту икру только расфасовывают, а ее качество под вопросом. Таким образом, налицо удар по имиджу настоящего продукта и ее добросовестных производителей.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Госдума приняла закон об усилении ответственности для браконьеров

Свои предложения Бабушкин представил Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По его словам, процедура чипирования осетровых займет до трех лет, исследование готовы провести ученые Каспийского НИИ рыбного хозяйства, имеющие опыт в проведении паспортизации рыб. Создание генпаспорта обойдется в 15-20 тысяч рублей за одну особь.

Сейчас в Астраханской области получением икры осетровых занимается 38 предприятий, в прошлом году они добыли 14 тонн икры. Права на наименование "астраханская икра" зарегистрированы в Роспатенте.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
Мария Ласицкене выиграла "золото" чемпионата мира в Дохе
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена