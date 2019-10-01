В Астраханской области могут появиться генетические паспорта черной икры, чтобы под видом известного бренда покупателям не продавали контрафакт. На предприятиях, производящих икру, предлагается в обязательном порядке чипировать осетровых, а на банках - указывать сведения о "родине" икринок. Сейчас на упаковке пишут только город производства готовой продукции, выяснить же место происхождения самой икры сомнительно.

- Ввоз черной икры в РФ законно не ограничен, это создает предпосылки к увеличению количества нелегального сырья, в первую очередь китайского происхождения, - пояснил инициатор проекта губернатор Игорь Бабушкин. При этом производителем указывается Астраханская область, но в регионе эту икру только расфасовывают, а ее качество под вопросом. Таким образом, налицо удар по имиджу настоящего продукта и ее добросовестных производителей.

Свои предложения Бабушкин представил Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По его словам, процедура чипирования осетровых займет до трех лет, исследование готовы провести ученые Каспийского НИИ рыбного хозяйства, имеющие опыт в проведении паспортизации рыб. Создание генпаспорта обойдется в 15-20 тысяч рублей за одну особь.

Сейчас в Астраханской области получением икры осетровых занимается 38 предприятий, в прошлом году они добыли 14 тонн икры. Права на наименование "астраханская икра" зарегистрированы в Роспатенте.