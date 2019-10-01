В Крыму назначили премьера, а в Севастополе сформировали правительство

В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК. Теперь организовывать работу регионального правительства будет новоназначенный премьер Юрий Гоцанюк. Глава Крыма Сергей Аксенов сконцентрируется на решении стратегических задач.

По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, вопрос разделения полномочий рассматривался несколько лет. Оно необходимо в связи с большим объемом задач, которые необходимо решать быстро, чтобы не тормозилось федеральное финансирование.

- Это выстраданное решение, - рассказал он. - Крым - особенный регион, регион больших преобразований, множества одновременно реализуемых проектов. В течение следующих пяти лет объем работ сохранится. Очевидно, что внутри самой системы исполнительной власти надо проводить изменения, чтобы повысить эффективность всей работы.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что разделение полномочий позволит усилить представительские функции главы республики. В том числе улучшить сотрудничество с федеральными органами и руководством других субъектов РФ. Юрий Гоцанюк, в свою очередь, пообещал ускорить реализацию майских указов президента и нацпроектов в Крыму.

- Задача правительства - поднять уровень ответственности при принятии управленческих решений, - сказал он. - А также повысить интенсивность работы органов исполнительной власти и местного самоуправления. Приоритетная цель - исполнение национальных проектов и федеральной целевой программы. До конца года мы должны выйти на плановые показатели.

Разделение полномочий усилит представительские функции главы Крыма

В то же время в Севастополе сформирован новый состав правительства. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в понедельник представил его, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

В новом составе распределены все семь должностей заместителей губернатора. Они достались Денису Солодовникову, Владимиру Базарову, Александру Кулагину, Марии Литовко, Алексею Парикину, Светлане Пироговой и Ольге Тимофеевой.

Обязанности первого заместителя Развожаев возложил на Дениса Солодовникова, ранее занимавшего должность замминистра науки и высшего образования РФ.

- Денис Анатольевич - ключевой заместитель, он будет курировать реальный сектор экономики, вопросы реализации федеральной целевой программы, - отметил Развожаев.