В Крыму подняли с глубины немецкую артиллерийскую установку Stug-3

Неподалеку от берегов Евпатории совместная экспедиция Министерства обороны РФ и Российского географического общества подняла с глубины 26 метров немецкую артиллерийскую установку Stug-3 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает канал Вести.Ru.

Известно, что поднятая поисковиками военная техника находилась на борту судна Santa Fe, следовавшего из Румынии к берегам Крыма. В 1943 году на подходе к Евпатории корабль был потоплен в результате атаки советской подводной лодки. По другой версии судно подорвалось на мине.

Подготовка к подъему артиллерийской установки продолжалась три месяца. Большую часть времени заняли усилия по очистке двух установок от покрывавшего их слоя угля. Чтобы облегчить работу водолазов, боевую машину по дну подтянули в сторону берега. В итоге машину весом около 30 тонн подняли на борт участвовавшего в операции судна. Вторую артиллерийскую установку планируется поднять в 2020 году. После реставрации обе они займут место в музее.

Справка "РГ"

Sturmgeschütz III (StuG III) - средняя по массе немецкая самоходно-артиллерийская установка класса штурмовых орудий времен Второй мировой войны на базе танка PzKpfw III. Серийно выпускалась в различных модификациях с 1940 по 1945 год и стала самым массовым по численности представителем бронетехники вермахта.