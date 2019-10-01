В Крыму установлен рекорд по безналичным платежам в курортный сезон

В Республике Крым и Севастополе объем безналичных расчетов в сети терминалов банка с июня по август 2019 года составил 25,5 миллиарда рублей, а общее количество платежей - 32,6 миллиона штук, Об этом сообщили в Российском национальном коммерческом банке.

По сравнению с прошлым летом показатель количества транзакций увеличился вдвое, а объемы платежей - в 1,6 раза.

Вице-президент, директор по розничному бизнесу банка Николай Билан пояснил тенденцию увеличением турпотока в Крым (до 6,5 миллиона с начала 2019) созданием условий для комфортного расчета картами. Также он отметил, что сервис бесконтактных платежей Мir Pay становится все более популярным на полуострове.

В среднем в сети терминалов банка проходит около 280 платежей в минуту. При этом наиболее популярными по безналичным расчетам летом 2019 года были продуктовые магазины (объем платежей - 9,2 миллиарда рублей), АЗС (2,4 миллиарда), отели (2,1) и рестораны полуострова (2,6 миллиарда).