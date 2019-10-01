В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"

В Крыму на 76-м километре автотрассы "Таврида" в районе поселка Приморское произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с тремя жертвами. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Столкнулись автомобили Lada Priora и Kia Optima, зарегистрированная в одной из стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, водитель Lada направлялся из Симферополя в Керчь и выехал на "встречку", где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia.

В автокатастрофе три человека погибли и пять пострадали. По сведениям ГУ МЧС по региону, в ликвидации последствий аварии задействованы 25 человек и восемь единиц техники. Организована помощь пострадавшим. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЛТП и пытаются связаться с родственниками пассажиров машин.