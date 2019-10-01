В Волгограде два человека погибли при пожаре

Тела двух человек обнаружили в ходе тушения пожара на улице Донецкой в Волгограде, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по области.

Возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажного дома около 20 часов в понедельник. В огне погибли 46-летний хозяин жилища и его 42-летний приятель. Организована доследственная проверка.

Первыми запах дыма почувствовали соседи, которые незамедлительно вызвали сотрудников спасательной службы. Те эвакуировали жильцов и вскрыли квартиру. Пожарные вынесли оттуда тела двоих мужчин, которых уже не удалось спасти.

Очаг возгорания находился в жилой комнате в районе дивана, а причиной воспламенения могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.