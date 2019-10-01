Война нового поколения: в США оценили первый полет "Охотника" с Су-57

Американские СМИ отреагировали на опубликованное видео первого совместного полета российского истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

The National Interest отмечает, что таким образом демонстрируется боевая роль "Охотника", которая заключается в расширении возможностей Су-57. В публикации говорится о том, что при разработке дрона использовались стелс-технологии. При этом беспилотник имеет двигатель, благодаря которому может развивать скорость до 1000 км / ч. Таким образом используются такие сильные стороны дрона, как скрытность и скорость, а его авионика дополняет потенциал Су-57.

""Охотник" передает информацию в режиме реального времени для создания динамической картины поля боя. В частности, Су-57 может получать информацию о целях от "Охотника" для своих ракет большой дальности, оставаясь далеко за пределами воздушного пространства, контролируемого противником", - пишет издание.

В материале говорится о том, что комплект вооружения "Охотника" пока неизвестен, но у БПЛА имеется два внутренних отсека для оружия, которое можно использовать при нанесении упреждающих ударов по системам вражеской ПВО. Также два самолета смогут поддерживать связь с помощью спутника, устраняя ограничения по дальности и прямой видимости.

Между тем Мilitary Watch Magazine признает, что обнародованное видео показывает готовность России к войне следующего поколения. В частности, в публикации говорится, что "Охотник" предназначен и для использования в качестве ведомого Су-57, и в качестве независимой платформы. Также автор материала предполагает, что график ввода "Охотника" в эксплуатацию может ускориться, поскольку Китай и США активно работают над созданием своих беспилотников.

Тhe Drive пишет, что подобный тандем может быть использован для наведения оружия дальнего радиуса действия, позволяя Су-57 поражать цели в воздухе и на земле, но при этом оставаясь как можно дальше от ПВО и истребителей противника. Это особенно ценно, учитывая меньшие возможности скрытности Су-57, чем у "Охотника".

В материале отмечается, что пока неизвестно, как Россия в ближайшие годы будет продвигать программу развития "Охотника" и какие миссии смогут выполнять беспилотники к моменту поступления на вооружение. При этом издание признает, что российские инвестиции в такие аппараты, как С-70, представляют собой рентабельный и гибкий подход к приобретению необходимых возможностей.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета Су-57 и "Охотника". Во время получасового полета было отработано взаимодействие между беспилотником и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и указанию целей для ракет большой дальности без захода Су-57 в зону противодействия ПВО.