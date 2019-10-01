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01.10.2019 14:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

160 тысяч югорчан посмотрели онлайн-конференцию по здравоохранению

Текст: Елена Панова
Очередная, уже четвертая по счету, интернет-конференция с главой Югры Натальей Комаровой вызвала огромный интерес у жителей региона. Тем более что острую, актуальную тему для разговора, больные точки здравоохранения выбрали сами югорчане.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отметим, в регионе уже утвердилась практика, когда проблемные темы для открытого обсуждения с властями предлагают сами жители. В результате открытый разговор в режиме онлайн, в социальной сети "ВКонтакте", продолжался почти три часа. Жители региона до начала и во время эфира отправили 231 вопрос о том, что их на сегодня больше всего волнует, - о вакцинации, диагностике, обеспечении лекарствами, родах и медпомощи новорожденным. За время эфира югорчане получили ответы на 37 вопросов от ведущих экспертов в сфере здравоохранения региона. В частности, от главных врачей медицинских учреждений, представителей окружного департамента здравоохранения и т. д.

Так, одна из актуальных и болезненных проблем региона -укомплектованность врачами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Жители Ханты-Мансийска, к примеру, пожаловались, что очень сложно попасть на прием к детскому офтальмологу. В Нижневартовской городской поликлинике не хватает нескольких терапевтов и узких специалистов, несмотря на то что в учреждение в этом году приняли 20 медиков.

Проблема действительно больная, но округ ее решает. И за счет привлечения специалистов из других регионов, и благодаря подготовке своих молодых специалистов. Работа в этом направлении ведется огромная, в Югре действует целая система мер по привлечению специалистов - доплаты, единовременные выплаты, льготное обеспечение жильем. Говоря о нехватке талонов к отдельным специалистам, эксперты отметили, что записаться на прием к врачу сейчас можно без похода или звонка в регистратуру. Это можно сделать через "Портал пациента", портал "Госуслуги", мобильные приложения "Госуслуги" и "Госуслуги Югры". Все сервисы интегрированы между собой.

Заместитель главы Югры Всеволод Кольцов отметил, что жители округа могут обращаться в поликлинику круглые сутки, семь дней в неделю.

- Первыми этот опыт внедрили в Сургуте. Практика показала, что в воскресенье не так много людей обращаются, но от самого механизма записи мы отказываться не намерены, - отметил Всеволод Кольцов.

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе конференции подчеркнула, что развитие медучреждений - это забота властей округа, а не муниципалитетов. Поэтому проблемы решаются комплексно во всех 97 медучреждениях Югры.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Медицина - компетенция регионального правительства. Приоритетные направления развития здравоохранения - улучшение показателей, связанных с рождаемостью, снижением смертности. Развивается материально-техническая база медицинских организаций, строятся новые объекты. Используем такой опыт, как размещение учреждений здравоохранения на первых этажах жилых строений. Важно, что при этом обеспечиваются все необходимые стандарты.

В ходе онлайн-конференции губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение своим подчиненным доработать систему записи на прием к врачам, чтобы все пациенты могли попасть на консультацию к нужному специалисту.

-Нужно выходить на программный продукт. Это может быть какое-то отдельное мобильное приложение. Предположим, если человек попытался записаться к врачу и у него не получилось, то в результате потом на него вышли бы из больницы и помогли в решении проблемы, - подчеркнула Наталья Комарова.

Как показала практика онлайн-конференций, проводившихся ранее, все поступившие вопросы и предложения будут рассмотрены, на все будут даны исчерпывающие ответы специалистов. И по итогам конференции власти региона сделают выводы о том, как можно совершенствовать систему оказания медицинской помощи населению в перспективе.

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