По решению мирового суда предприниматель из Саратовской области обязана вернуть 90-летней жительнице деревни Юрково Белозерского района Курганской области деньги за установку пластиковых окон, а также выплатить компенсацию морального вреда и штраф за неисполнение требований заказчика. Всего - 81 тысячу рублей. Суд прошел еще 31 января, но его решение до сих пор не исполнено. Ветеран попросила помощи у "РГ".

У 90-летней Нины Михайловны Меркуловой скопилось гора ответов по ее делу, а результата до сих пор нет. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Нина Михайловна Меркулова просила написать об ее истории подробно, чтобы никто больше не попался на удочку "непорядочных людей". Она передвигается по дому на инвалидной коляске, к которой прикована почти десять лет. Однако немощной и жалкой не выглядит. Наоборот, в ней чувствуется сильный бойцовский характер.

- Похоже, стекольщики просчитались, - говорит новая знакомая. - Думали, бабке 90 лет, скоро умрет. Зачем ей окна? А я еще на них в суд подала.

Моя героиня живет в симпатичном деревянном доме с мансардой и резным балкончиком. Этот дом они построили с мужем и детьми 50 с лишним лет назад. В здании были окна с красивыми деревянными рамами, но со временем они сильно обветшали и стали осыпаться. В прошлом году хозяйка решила поставить пластиковые окна. На глаза попалось объявление в местной газете: фирма из соседней Тюмени меняет старые окна на современные. По звонку быстро приехали два мастера. Сделали замеры и выставили цену - 69 тысяч за четыре окошка. Нина Михайловна согласилась. На дворе стояла осень, дело шло к холодам, нужно было срочно утепляться, а подрядчики обещали сделать все за 30 дней. Правда, запросили аванс - 24 тысячи. Бабушка подписала договор и отдала деньги.

Месяц прошел - никого… Почувствовав неладное, заказчица начала звонить в Тюмень. Там клятвенно обещали, что приедут, но не приехали. Наконец, появился человек, представился техническим директором компании и потребовал еще 24 тысячи, якобы для завершения работ.

- В договоре об этом ничего не сказано, - удивилась Нина Михайловна. - Сначала сделайте дело, потом деньги.

Мужчина ухмыльнулся и заявил: пока не заплатите, ничего делать не будем. Клиентка попросила вернуть деньги, директор предложил ехать за ними в Тюмень. Правда, тут же предупредил, что никто их не вернет, потому что работы уже начались.

- Он стоял почти час передо мной и твердил, что ему некогда, он сильно занят, у него кончается время, - вспоминает Нина Михайловна. - А у меня жизнь кончается, отвечаю ему. Окна мне нужны сейчас.

"Он стоял почти час и твердил, что ему некогда, он сильно занят, у него кончается время. А у меня жизнь кончается. Окна мне нужны сейчас"

Все-таки пришлось Нине Михайловне отдать еще 24 тысячи, поскольку из старых окон сильно дуло. Но вскоре она об этом пожалела: окна ей так и не привезли. Пенсионерка рассказала обо всем работникам социальной службы, а те сообщили в полицию. В возбуждении уголовного дела отказали в связи с "отсутствием события преступления". А перед новым годом в Юрково заявились уже четверо. Потребовали оставшуюся сумму - 21 тысячу. Сын их не пустил в дом. Нина Михайловна нашла адвоката и подала иск в суд.

Суд назначили на 31 января 2019 года, а накануне, 30 января, около восьми часов вечера к дому Меркуловой привезли четыре пластиковых окна и бросили их прямо на улице. Никаких документов не предоставили. Сын занес рамы в гараж. Там они простояли до весны. Только в марте нанятые Ниной Михайловной мастера установили наконец эти окна. Правда, без деревянных наличников, как она просила, ну хоть так…

Договор с ИП Лисицкой А. Б., от имени которой была заключена сделка, расторгли. Кроме уплаченных заказчицей 48 тысяч рублей, суд взыскал с нее 6 тысяч компенсации морального вреда и 27 тысяч штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований истца. Однако фирма и здесь стала тянуть время. Пенсионерка пожаловалась в прокуратуру. Оттуда документы ушли к судебным приставам в Саратовскую область, где зарегистрирована ИП. Правда, найти ее никак не могли. Согласно выписке из госреестра должник прекратил деятельность как индивидуальный предприниматель. Оказалось, бизнес-леди прописана в селе Новоантоновке, в другом районе Саратовской области. В деревню Юрково Нине Михайловне пришло письмо от приставов. Информацию о ходе исполнительного производства 90-летней старушке предлагали получить по письменному заявлению "посредством почтовой связи, а также электронной приемной или в часы личного приема судебного пристава-исполнителя". Кроме того, ей рекомендовано зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте Управления ФССП России по Саратовской области.

- Господи, какой сайт, - качает головой Нина Михайловна. - В нашей деревне даже по сотовому телефону в сельсовет трудно дозвониться. А уж в Саратов на инвалидной коляске мне точно не доехать.

Пенсионерка призналась: из-за бесконечной волокиты она не раз порывалась бросить все и не мотать себе нервы. Но мысль о том, что кто-то еще может пострадать от недобросовестной фирмы, не дает ей покоя. Решила не останавливаться. В июне дозвонилась по прямой линии президенту. На днях ей кто-то позвонил и предложил уладить проблему за 65 тысяч.

Между тем

Нина Михайловна не единственная, кто пострадал от жуликов. Адвокат из Белозерского района Александр Бурнашов рассказал, что у него есть еще одно подобное дело. Упоминается та же фирма. Заставили пожилого человека прямо дома подписать кредитный договор.

- Работа еще не сделана, а деньги через банк поступили, - говорит юрист. - Наши старики очень доверчивые, уговорить их несложно. Недобросовестные люди этим пользуются.

В Интернете саратовский предприниматель фигурирует еще в нескольких неприятных историях. Один молодой человек подробно описал, как он несколько дней выбивал у фирмы в Тюмени деньги, заплаченные его бабушкой из Талицы Свердловской области за установку пластиковых окон. Приехавший представитель запросил за услуги компании 43 тысячи. Замеры не делал, дал подписать договор и взял предоплату - 21,5 тысячи рублей. Сказал: ждите замерщиков, им отдадите еще 11 тысяч, потом столько же мастерам. И уехал.

- Интересное условие: срок поставки начинается с момента совершения предоплаты в размере 70 процентов, - обращает внимание молодой человек. - А так как взятые 21,5 тысячи - не 70 процентов, получается, они вообще могут окна никогда не устанавливать!

Бабушке из Талицы повезло: фирма хоть и с боем, но вернула деньги. Пока сотрудница ходила в банкомат их снимать, внук увидел на столе тесты для собеседования при приеме на работу "продавцов", где было расписано, каких пенсионеров можно кредитовать, как убедить, что цена адекватная, что делать, если вызвали полицию, и т. д.

- Мы наказали бабушке ничего больше не подписывать и сами будем внимательнее относиться к выбору организаций. Предостерегите своих родных, не попадайтесь! - посоветовал парень.