В Челябинске возрождают благотворительный марафон к юбилею Победы. Организаторы просят откликнуться сантехников, которые помогут заменить старые трубы, смесители и радиаторы отопления у ветеранов войны. От добровольцев потребуются только умелые руки и немного свободного времени. Все материалы предоставит благотворительный фонд.

- Мы решили возобновить проект "Тепло в дома ветеранов", который запустили в 2015 году, - пояснил председатель благотворительного фонда "Мечта" Сергей Ермаков. - Тогда нам с помощью добровольцев удалось помочь 50-ти одиноким ветеранам. В этом году к проекту присоединится монтажная служба "СантехУрал". Однако до юбилея Победы остается меньше восьми месяцев, поэтому нужны дополнительные силы.

К марафону предлагают присоединиться управляющим компаниям, монтажным фирмам и частные бригадам. Кроме того, партнерами проекта могут стать любые коммерческие организации, готовые помочь в приобретении сантехники. Это будет лучшей заботой о благополучии и комфорте ветеранов войны в преддверии юбилейной даты, отметили в фонде.

На заметку

Всех желающих просят обращаться в фонд "Мечта" по телефону горячей линии 8-800-555-25-88 или по электронной почте fond@bf-mechta.ru. При подаче заявки укажите имя и фамилию, место работы, телефон и размер рабочей одежды.