Новости

Кроссовер GAC GS4 не захотел приезжать в Россию 17:00
В квартирах москвичей остынут батареи отопления 16:53
В Госдуму внесен протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма 16:26
Обновленный Renault Kwid: почти самый дешевый "паркетник" 16:22
Студент с мечом устроил бойню в финском колледже 16:21
Суд в Екатеринбурге разрешил публиковать статью с шутками про взятки 16:19
В каких городах России упали цены на новостройки 16:11
В России хищные птицы гибнут из-за изменений климата 16:11
"Ницца" выгнала нападающего за кражу часов 16:09
Начался прием заявок на Премию Рунета 16:08
Ученые объяснили, что помешало доминированию неандертальцев в Европе 16:07
Киностудию имени Горького возглавит Юлиана Слащева 16:04
Автор "Родины" выступил на "Культурной линии" в Риге 16:03
Подмосковная полиция приглашает поучаствовать в конкурсе в кадровый резерв 15:57
Экс-директору Севастопольского порта грозит 10 лет тюрьмы 15:55
Новый сезон "Очень странных дел" официально анонсирован 15:50
Футболист "Челси" устроил пьяный скандал в такси 15:48
Видео: дальнобойщик еле спасся на затопленном наводнением шоссе 15:48
Смолов отсудил у страховой компании более восьми миллионов рублей 15:42
Минпросвещения РФ запустило единую образовательную онлайн-платформу 15:29
Медведев обсудил с Сечиным цены на бензин 15:24
В Саранске коммунальщики заплатят за массовую гибель рыбы в реке 15:23
Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla 15:20
В Австралии начался санитарный отстрел кенгуру 15:18
Путин ответил грузинской журналистке на вопрос об обязательствах 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 15:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сантехники помогут ветеранам

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 221(7979)
В Челябинске возрождают благотворительный марафон к юбилею Победы. Организаторы просят откликнуться сантехников, которые помогут заменить старые трубы, смесители и радиаторы отопления у ветеранов войны. От добровольцев потребуются только умелые руки и немного свободного времени. Все материалы предоставит благотворительный фонд.

- Мы решили возобновить проект "Тепло в дома ветеранов", который запустили в 2015 году, - пояснил председатель благотворительного фонда "Мечта" Сергей Ермаков. - Тогда нам с помощью добровольцев удалось помочь 50-ти одиноким ветеранам. В этом году к проекту присоединится монтажная служба "СантехУрал". Однако до юбилея Победы остается меньше восьми месяцев, поэтому нужны дополнительные силы.

Как снизить плату за отопление на треть

К марафону предлагают присоединиться управляющим компаниям, монтажным фирмам и частные бригадам. Кроме того, партнерами проекта могут стать любые коммерческие организации, готовые помочь в приобретении сантехники. Это будет лучшей заботой о благополучии и комфорте ветеранов войны в преддверии юбилейной даты, отметили в фонде.

На заметку

Всех желающих просят обращаться в фонд "Мечта" по телефону горячей линии 8-800-555-25-88 или по электронной почте fond@bf-mechta.ru. При подаче заявки укажите имя и фамилию, место работы, телефон и размер рабочей одежды.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства