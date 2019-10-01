Уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика, обманувшего многодетную семью из села Крылово Красноуфимского района, возбуждено прокуратурой после публикации в "Российской газете" (см. "Ловушка для Надежды". "РГ" от 10.07.2019 г.). В ней мы рассказали историю Надежды Мусихиной, у которой отобрали семерых детей после того, как семья лишилась крыши над головой.

В ситуации полной безнадежности Мусихины оказались после двух пожаров. Первым в 2014 году сгорел деревенский дом, купленный на материнский капитал. Оставшись без крова, Надежда воспользовалась правом построить новое жилье за счет бюджета. Из областной казны через фонд жилищного строительства многодетной матери выделили более двух миллионов рублей на возведение дома.

В небольшой деревушке на такие деньги можно и хоромы отгрохать. Надежда выбрала проект и по совету знакомых подрядчика - местного предпринимателя Александра Луткова. По договору он обязался сдать дом через год. Средства на строительство Луткову напрямую перечислил фонд. Но в 2015 году на участке вырос только фундамент, а застройщик заявил, что закупил стройматериалы и… деньги закончились.

Пока Надежда взывала к совести бизнесмена и как могла зарабатывала сама, в съемной квартире случился пожар. Троих ребятишек пришлось госпитализировать - надышались угарным газом. По решению суда маму, оставившую детей в опасности, ограничили в родительских правах. Всех семерых передали под опеку в другую семью. В местном МВД в возбуждении уголовного дела в отношении обманувшего ее подрядчика отказали, вернуть деньги через суд тоже не получилось, поскольку их перечислил фонд жилищного строительства.

Дело сдвинулось, когда после публикации в "РГ" проверку начала прокуратура. Ход расследования взял на контроль заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. В отношении Александра Луткова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщила нам Надежда Мусихина, предприниматель все обвинения признал и скоро предстанет перед судом. Но самое главное, по словам мамы, органы опеки разрешили ей вдвое чаще встречаться с детьми.