Новости

Кроссовер GAC GS4 не захотел приезжать в Россию 17:00
В квартирах москвичей остынут батареи отопления 16:53
В Госдуму внесен протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма 16:26
Обновленный Renault Kwid: почти самый дешевый "паркетник" 16:22
Студент с мечом устроил бойню в финском колледже 16:21
Суд в Екатеринбурге разрешил публиковать статью с шутками про взятки 16:19
В каких городах России упали цены на новостройки 16:11
В России хищные птицы гибнут из-за изменений климата 16:11
"Ницца" выгнала нападающего за кражу часов 16:09
Начался прием заявок на Премию Рунета 16:08
Ученые объяснили, что помешало доминированию неандертальцев в Европе 16:07
Киностудию имени Горького возглавит Юлиана Слащева 16:04
Автор "Родины" выступил на "Культурной линии" в Риге 16:03
Подмосковная полиция приглашает поучаствовать в конкурсе в кадровый резерв 15:57
Экс-директору Севастопольского порта грозит 10 лет тюрьмы 15:55
Новый сезон "Очень странных дел" официально анонсирован 15:50
Футболист "Челси" устроил пьяный скандал в такси 15:48
Видео: дальнобойщик еле спасся на затопленном наводнением шоссе 15:48
Смолов отсудил у страховой компании более восьми миллионов рублей 15:42
Минпросвещения РФ запустило единую образовательную онлайн-платформу 15:29
Медведев обсудил с Сечиным цены на бензин 15:24
В Саранске коммунальщики заплатят за массовую гибель рыбы в реке 15:23
Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla 15:20
В Австралии начался санитарный отстрел кенгуру 15:18
Путин ответил грузинской журналистке на вопрос об обязательствах 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 15:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Возвращение надежды

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Юг России № 221(7979)
Уголовное дело в отношении недобросовестного застройщика, обманувшего многодетную семью из села Крылово Красноуфимского района, возбуждено прокуратурой после публикации в "Российской газете" (см. "Ловушка для Надежды". "РГ" от 10.07.2019 г.). В ней мы рассказали историю Надежды Мусихиной, у которой отобрали семерых детей после того, как семья лишилась крыши над головой.

В ситуации полной безнадежности Мусихины оказались после двух пожаров. Первым в 2014 году сгорел деревенский дом, купленный на материнский капитал. Оставшись без крова, Надежда воспользовалась правом построить новое жилье за счет бюджета. Из областной казны через фонд жилищного строительства многодетной матери выделили более двух миллионов рублей на возведение дома.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале многодетную маму лишили семерых детей после пожара

В небольшой деревушке на такие деньги можно и хоромы отгрохать. Надежда выбрала проект и по совету знакомых подрядчика - местного предпринимателя Александра Луткова. По договору он обязался сдать дом через год. Средства на строительство Луткову напрямую перечислил фонд. Но в 2015 году на участке вырос только фундамент, а застройщик заявил, что закупил стройматериалы и… деньги закончились.

Пока Надежда взывала к совести бизнесмена и как могла зарабатывала сама, в съемной квартире случился пожар. Троих ребятишек пришлось госпитализировать - надышались угарным газом. По решению суда маму, оставившую детей в опасности, ограничили в родительских правах. Всех семерых передали под опеку в другую семью. В местном МВД в возбуждении уголовного дела в отношении обманувшего ее подрядчика отказали, вернуть деньги через суд тоже не получилось, поскольку их перечислил фонд жилищного строительства.

Дело сдвинулось, когда после публикации в "РГ" проверку начала прокуратура. Ход расследования взял на контроль заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. В отношении Александра Луткова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщила нам Надежда Мусихина, предприниматель все обвинения признал и скоро предстанет перед судом. Но самое главное, по словам мамы, органы опеки разрешили ей вдвое чаще встречаться с детьми.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства