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01.10.2019 15:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кликни мусоровоз

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 221(7979)
В Челябинске разработано уникальное мобильное приложение, с помощью которого в течение нескольких секунд можно сообщить о переполненных мусорных контейнерах или свалке: зафиксировать их расположение с помощью геометки и отправить фото в диспетчерский центр компании-регоператора. А затем получить обратно фотоотчет о проделанной работе.

Приложение "Вывоз мусора" разработано при поддержке минэкологии Челябинской области и инициативной группы НТИ EcoNet специалистами одного из городских интернет-провайдеров. Оно абсолютно бесплатно и доступно для скачиваний в Apple Store и Google Play. Причем, по словам заместителя генерального директора компании-провайдера по проекту "Умный город" Олега Зеленина, система готова одновременно обработать больше десяти тысяч обращений. При отправке сразу нескольких снимков из различных мест каждая заявка получит свой номер и будет зарегистрирована как отдельная.
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В ближайшие недели проект запустят в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах. В дальнейшем его действие намерены распространить на весь регион.

- Это интерактив, человек увидит реакцию на свою жалобу и поймет, что принимает непосредственное участие в улучшении окружающей среды, - уверен генеральный директор компании-регоператора Алексей Бубнов. - Для нас любой канал связи важен. Со следующего года мы внедряем раздельный сбор мусора, также требующий прямого участия жителей.

Справка "РГ"

Сообщения о невывезенном мусоре принимают на горячую линию регоператора (351) 200-33-83 и министерства экологии 8-922-758-32-07. Кроме того, заявку можно оставить на сайте cks174.ru или воспользоваться информационными системами Российского экологического оператора "Радар" либо "ЖКХ" (через приложение "Госуслуги").

Экономика ЖКХ Digital Технологии Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск "Мусорная" реформа
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