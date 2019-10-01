В школе № 4 села Покровского словно второй за месяц День знаний - нарядные ученики и учителя, приподнятое настроение. Но в одном крыле здания концентрация "энергетических вихрей" заметно выше. Именно здесь находится центр "Точка роста" - два кабинета официально отведены под цифровые и гуманитарные уроки в рамках нацпроекта "Образование".

- В этом году возможность открытия центров предоставили и сельским школам. Чтобы у всех детей вне зависимости от места проживания были равные возможности. Начиная с 2020 года "Точки роста" появятся в малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, - рассказала первый замминистра образования Свердловской области Нина Журавлева.

По ее словам, образовательные центры изменят не только школьную инфраструктуру, но и содержание образования. Главный вектор - цифровой. Например, квадрокоптер как объект изучения уже вызывает у малышей настоящий восторг. Впрочем, как и привычный компьютер - ведь ученики смогут посмотреть на него "изнутри", создав виртуальную объемную модель. Названия дисциплин, доступных сельским школьникам, звучат как специальности в техническом вузе: "Промышленный дизайн", "VR/AR", "3D-моделирование компьютерных систем", "Образовательная робототехника".

Причем "Точка роста" поможет углубить и общеобразовательные программы. Для изучения технологии, информатики и ОБЖ в центре оборудованы специальные рабочие зоны, плюс "коллективный офис", "шахматная гостиная" - скучать точно не придется. Кстати, перед открытием учителям технологии пришлось набить руку в 3D-моделировании и 3D-печати и освоить управление беспилотником. На технологическую начинку образовательных центров (они открылись в 57-ми свердловских школах) в этом году затрачено 148,7 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.