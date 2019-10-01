Суд в Екатеринбурге разрешил публиковать статью с шутками про взятки

Кировский районный суд Екатеринбурга снял запрет на публикацию юмористического материала "Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли", созданного авторами проекта "Красная Бурда". Почти год медиаюристы "Центра защиты прав СМИ" добивались "открытия" этого материала для общественности.

Юмореска была опубликована в ноябре 2017 года в "Областной газете" - официальном издании правительства Свердловской области и на ее сайте. В ней приводились шутки "Красной бурды" на тему взяток, анекдоты, далекие от действительности. К примеру: "Нет, если детский садик меньше десяти этажей, я даже проект смотреть не буду", "Вот хотел я номер на машину - 1 000 000. А дали 100. А хочется 1 000 000. Есть у вас?".

Через месяц текстом заинтересовался прокурор Хвалынского района Саратовской области и обратился в суд с требованием внести материал в реестр запрещенных, поскольку там приведена "незаконная информация о порядке и способах получения взятки должностным лицом". Вольский райсуд Саратовской области требование удовлетворил, а Роскомнадзор на основании этого решения внес страницу сайта в реестр страниц, распространяющих запрещенную информацию. Юмореску "Областной газете" пришлось удалить, иначе она рисковала тем, что весь сайт будет принудительно заблокирован.

Отстоять право на публикацию шуток о коррупции решили специалисты " Центра защиты прав СМИ".

- Сатирический жанр допускает большую степень преувеличения и даже провокации при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела. Юмореска "Красной Бурды" являлась сатирическим произведением, в котором высмеивалась практика дачи взятки. Она не содержала информации о реальных способах и реальном порядке дачи и получения взятки, - рассказывает медиаюрист Елена Овчинникова.

Рассматривалось дело тяжело. Для установления истины прошли три заседания Вольского районного суда Саратовской области, два заседания Саратовского областного суда, заседание Кировского районного суда, заседание Свердловского областного суда и только после возвращения дела в Кировский суд для рассмотрения по существу было принято решение, что материал не содержит запрещенной информации. По сути, в судебной практике создан прецедент, который позволит контролирующим органам не так формально относиться к сатирическим материалам.