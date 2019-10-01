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01.10.2019 15:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Образ искрит

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 221(7979)
В альбоме "Социальная серия" у Михаила Вачаева шесть работ: цифровой живописью он увлекся недавно. Вместо холста - планшет, вместо кисти - стилус. Жанр - критический реализм: как у передвижников, но на современной почве.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Картины на компьютере Михаил создает так же, как написанные на холсте : находит сюжет, продумывает композицию. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Картины на компьютере Михаил создает так же, как написанные на холсте : находит сюжет, продумывает композицию. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Фотошоп - универсальный инструмент, дает безграничные возможности, - рассказывает художник. - Вещи, на которые кистью и маслом потратишь день-два, в программе решаются в один клик. И всегда есть возможность сделать шаг назад. Я хожу по улицам, вижу интересные сюжеты и воплощаю их в работе. Например, есть такой: зима, на улице молодежь без шапок, с наушниками, гаджетами и у всех похожие прически. Сами по себе они очень классные, подчеркивают индивидуальность. Но из-за повальной моды на подобные стрижки теряется уникальность. Такие молодые люди попадались на глаза несколько дней подряд, и мне захотелось высказаться. Я не смеюсь над ними, не читаю нотации: хочется показать ситуацию со стороны, чтобы зритель заметил иронию момента и улыбнулся. Бывает же так: делаешь что-то такое, над чем сам бы потом посмеялся. Где-то я утрирую, довожу образ, чтобы он получился хлестким, искрил, но всегда держу на адекватном уровне.

Фото: depositphotos.com
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Корочек художника у Михаила нет: учился в художественной школе, потом года полтора-два осваивал искусство живописи в Свердловском областном училище им. Шадра.

- Рисовать продолжил сам: года четыре был художником-постановщиком в ДК Лаврова, помогал расписывать купол храма св. Петра и Павла в Первоуральске. Маслом тоже пишу: ездил летом в Сербию - отдохнуть и попленэрить заодно. Там виды потрясающие!

Год назад Михаил занялся разработкой компьютерных игр. Сейчас все время пропадает в офисе: визуализирует идеи коллектива, а потом по его скетчам создаются модели и окружение для игрового мира.

- Мне нравится заниматься и компьютерными играми, и живописью, - говорит Михаил. - Цель художника - не только цветы и котики. Хочется сделать мир лучше, как бы банально это ни звучало. Мне 31 год, я еще ищу себя. Но работу над "Социальной серией" продолжу: когда накопится десять-пятнадцать работ, можно устроить выставку.

Культура Арт Живопись Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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