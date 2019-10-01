В Челябинске начал работу Седьмой кассационный суд общей юрисдикции

Новый орган правосудия создан в соответствии с последними изменениями в Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ". Апелляция и кассация теперь разделены. Жалобы на принятое, но еще не вступившее в силу решение (апелляции) будут рассматривать в региональных судах. А челябинские судьи отныне займутся кассациями - жалобами на вступивший в силу вердикт.

У нового суда уже есть свой официальный сайт. Там сказано, что Седьмой кассационный суд будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края и регионов УрФО - Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО. А также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе инстанции, численность штата нового органа правосудия составляет 368 человек (91 судья и 277 гражданских госслужащих, включая персонал по обслуживанию здания). Председатель суда был назначен еще год назад. Им стал судья с 22-летним стажем - уроженец Серова Сергей Минин. Он работал в Свердловском облсуде, возглавлял Главное управление юстиции Свердловской области и федеральное управление Минюста РФ по УрФО, работал первым зампредседателя Федерального арбитражного суда Уральского федерального округа и председателем Челябинского облсуда.

Прием на работу судей начался в марте этого года, к середине августа судейский корпус насчитывал 47 человек - более половины от "плана". Несмотря на то, что с этого момента суд считается образованным, официальным началом работы госоргана стало 1 октября.