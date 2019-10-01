В Екатеринбурге суд продлил арест виновнику массового ДТП с погибшими

Водителю Kia Rio, который устроил четвертого августа массовое ДТП в центре Екатеринбурга и стал виновником гибели двух человеку, сегодня продлили арест еще на четыре месяца. Таким образом, передает ТАСС из Верх-Исетского районного суда, где слушалось дело, он пробудет под стражей до 20 февраля 2020 года включительно.

Напомним, около шести часов утра фигурант ехал по улице Малышева в сторону улицы Московской. Сначала он задел по касательной автомобиль SsangYong, после чего столкнулся со стоявшим на перекрестке в ожидании зеленого света такси LADA Priora. Отечественную машину от удара отбросило на Toyota Avensis, а ту - на Volkswagen Polo.

LADA Priora искорежило так, что спасателям пришлось разрезать ее, чтобы достать таксиста и пассажира - оба погибли. Еще три человека угодили в больницу (в том числе - сам виновник аварии и его приятель-пассажир).

По свидетельствам очевидцев, молодой человек, управлявший KIA Rio, до столкновения проскочил на красный свет несколько перекрестков. Позднее появилась информация о том, что эта иномарка была угнана с улицы 40 лет ВЛКСМ.

Расследование обстоятельств массового ДТП продолжается.