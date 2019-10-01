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01.10.2019 16:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В каких городах России упали цены на новостройки

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 60 городах России по итогам третьего квартала этого года выросли цены на новостройки. Максимальный рост зафиксирован в Химках - 14,1 процента, а максимальное снижение выявили в Нижнем Тагиле - на 2,8 процента, говорится в исследовании портала Domofond.ru.

В общем по стране средняя стоимость квадратного метра в новом многоквартирнике увеличилась на 3,3 процента и составила к сентябрю в среднем 72 860 рублей. Причем пик роста пришелся на последний месяц лета.

"Практически во всех городах-миллионниках "квадрат" сейчас стоит больше, чем три месяца назад", - констатируют аналитики.

Фото: Istock
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Лидирует Новосибирск: здесь цены по итогам квартала выросли на 6,8 процента - до 68 001 рубля. Второе и третье места в рейтинге мегаполисов - у Перми и Санкт-Петербурга, где стоимость новостроек поднялась на 4,8 процента. В Москве рост средней цены составил 2,8 процента.

Среди двух уральских крупных областных центров "победил" Екатеринбург: рост стоимости жилплощади в новостройки здесь вырос на 1,7 процента. Соседний Челябинск демонстрирует чуть более скромный показатель, но так же со знаком плюс: 1,4 процента.

Из всех миллионников подешевели квартиры только в Омске: на 1,6 процента за три месяца. К началу осени цена квадратного метра здесь составила 45 249 рублей.

Первое место по падению занял Нижний Тагил. Здесь "квадрат" подешевел в среднем на 2,8 процента до 41 721 рубля. На втором месте Белгород, где жилье потеряло в цене 2,5 процента. На третьем - Саранска со снижением в 2,1 процента.

По 0,3 процента потеряли в стоимости квартиры в новостройках Нижневартовска и Кургана.

"Рост цен на новостройки в третьем квартале обусловлен переходом застройщиков на новую схему финансирования строительства, малым числом новых проектов на старте продаж и вымыванием доступных квартир", - считает Ирина Филатова, главный редактор портала недвижимости. Она допускает, что цены продолжат движение вверх.

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