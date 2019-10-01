В Тюмени открылась школа, где будут изучать искусственный интеллект

В Тюмени открылась первая в регионе "Школа юных нейроинженеров". В пилотный класс зачислены двадцать самых способных старшеклассников города.

В необычной школе, которая создана в рамках федерального проекта "Цифровая экономика" и обосновалась на базе Тюменского технопарка, ребята будут изучать нейросетевые технологии, искусственный интеллект, нейробиологию, программирование. Обучение будет проходить по уникальной программе, которую специально для школы разработали сотрудники "Объединения когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) совместно с экспертами отраслевого союза "Нейронет". Изучать новые направления будущим специалистам предстоит на суперсовременном оборудовании. Для каждого ученика в классе предусмотрено отдельное рабочее место с двумя мониторами. Планируется, что учебные занятия также дополнятся практикой в компании ОКАС.

К созданию необычной школы в регионе шли не один год. Сначала по всей области открыли полтора десятка айти- и роболабов. Школа нейроинженерии - следующая, более высокая ступень обучения для способных ребят. Изначально сюда планировали принять всего десять самых способных учеников 9-11 классов Тюмени. Конкурс был девять человек на место. Однако по результатам отбора приняли вдвое больше запланированного. Заниматься в необычной школе эти ребята будут после основной учебы, дважды в неделю, а после смогут поступить в ведущие вузы страны и мира, где продолжат изучать данное направление. Матвей Люльчак, один из "новобранцев", отмечает: "Я всегда интересовался физикой, недавно попробовал совместить знания физики и биологии - понравилось. Конструирование, биофизика, биомеханика - очень интересные и перспективные направления. Школа дает возможности не только пополнить знания в этих направлениях, но и реализовать свои идеи".

Авторы проекта надеются, что, став высококлассными специалистами, ребята потом вернутся в родной город, чтобы применять знания на практике, в частности в медицине. В Тюмени функционирует один из ведущих центров нейрохирургии, где такие навыки обязательно потребуются. Специалисты нового поколения нужны и в различных отраслях экономики, где на смену человеку приходит искусственных интеллект. Некоторые из учеников школы уже подумывают направить в будущем свои знания на освоение космоса.

Как отмечает глава региона Александр Моор, технологии искусственного интеллекта прочно входят в повседневную жизнь. Поэтому потребность в специалистах в этой сфере будет только расти. В Тюменской области уже сложился ряд предпосылок, позволяющих рассматривать нейротехнологию как возможную перспективную отрасль: появились стартапы в сфере нейросетевых технологий, открыты представительства профильных российских компаний, созданы "Кванториумы" и центры робототехники. Школа юных нейроинженеров позволит готовить кадры на опережение.