В Тюмени открылась школа, где будут изучать искусственный интеллект

Новости

В Петербурге арестованы нелегальные банкиры с оборотом в миллиард 12:22
В Болгарии найдена уникальная 1800-летняя могила атлета-артистократа 12:21
УАЗ начал продажи "Патриота" с "автоматом" 12:21
Назначен премьер-министр Республики Крым 12:13
Циклон принес на Северо-Запад проливные дожди и штормовой ветер 12:11
Экс-чемпион UFC предложил провести однодневный турнир легенд ММА 12:08
Совет ЕЭК одобрил изменения в Договор о ЕАЭС 11:54
Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard 11:47
МИД России опубликовал новое стихотворение Сергея Лаврова 11:43
В Москве давление побило рекорд 65-летней давности 11:42
Ростехнадзор завершил проверку новых станций метро в Петербурге 11:41
Варшавер: "Ленком" постарается удержать планку, которую задал Захаров 11:37
Глава Башкирии призвал "не устраивать судилище" по убийству щенят 11:37
В Болгарии раскритиковали антисоветскую резолюцию Европарламента 11:37
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР 11:33
Состояние богатейших россиян выросло более чем на 30 млрд долларов 11:28
В Дагестане семь человек отравились угарным газом 11:11
В Прикамье бывший полицейский получил срок за избиение задержанного 11:10
Седан Mazda3 добрался до российских дилеров 11:08
Самолет Новосибирск - Нерюнгри из-за снегопада приземлился в Иркутске 11:07
В Приангарье пострадавшим от паводка выделят еще 2,5 млрд рублей 11:04
Трутнев: Строительство судов на верфях ДФО будет субсидироваться 11:03
Работодатели отреагировали на четырехдневную рабочую неделю 11:02
На Сахалине уволена санитарка, насмерть обварившая ребенка 10:45
Коллектив "Ленкома" попросил назначить новым худруком Марка Варшавера 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени открылась школа, где будут изучать искусственный интеллект

Текст: Ольга Ладина
В Тюмени открылась первая в регионе "Школа юных нейроинженеров". В пилотный класс зачислены двадцать самых способных старшеклассников города.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

В необычной школе, которая создана в рамках федерального проекта "Цифровая экономика" и обосновалась на базе Тюменского технопарка, ребята будут изучать нейросетевые технологии, искусственный интеллект, нейробиологию, программирование. Обучение будет проходить по уникальной программе, которую специально для школы разработали сотрудники "Объединения когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) совместно с экспертами отраслевого союза "Нейронет". Изучать новые направления будущим специалистам предстоит на суперсовременном оборудовании. Для каждого ученика в классе предусмотрено отдельное рабочее место с двумя мониторами. Планируется, что учебные занятия также дополнятся практикой в компании ОКАС.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В Тюменской области создадут 44 тысячи новых рабочих мест

К созданию необычной школы в регионе шли не один год. Сначала по всей области открыли полтора десятка айти- и роболабов. Школа нейроинженерии - следующая, более высокая ступень обучения для способных ребят. Изначально сюда планировали принять всего десять самых способных учеников 9-11 классов Тюмени. Конкурс был девять человек на место. Однако по результатам отбора приняли вдвое больше запланированного. Заниматься в необычной школе эти ребята будут после основной учебы, дважды в неделю, а после смогут поступить в ведущие вузы страны и мира, где продолжат изучать данное направление. Матвей Люльчак, один из "новобранцев", отмечает: "Я всегда интересовался физикой, недавно попробовал совместить знания физики и биологии - понравилось. Конструирование, биофизика, биомеханика - очень интересные и перспективные направления. Школа дает возможности не только пополнить знания в этих направлениях, но и реализовать свои идеи".

Авторы проекта надеются, что, став высококлассными специалистами, ребята потом вернутся в родной город, чтобы применять знания на практике, в частности в медицине. В Тюмени функционирует один из ведущих центров нейрохирургии, где такие навыки обязательно потребуются. Специалисты нового поколения нужны и в различных отраслях экономики, где на смену человеку приходит искусственных интеллект. Некоторые из учеников школы уже подумывают направить в будущем свои знания на освоение космоса.

Как отмечает глава региона Александр Моор, технологии искусственного интеллекта прочно входят в повседневную жизнь. Поэтому потребность в специалистах в этой сфере будет только расти. В Тюменской области уже сложился ряд предпосылок, позволяющих рассматривать нейротехнологию как возможную перспективную отрасль: появились стартапы в сфере нейросетевых технологий, открыты представительства профильных российских компаний, созданы "Кванториумы" и центры робототехники. Школа юных нейроинженеров позволит готовить кадры на опережение.

Общество Образование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России начали маркировать дорогие лекарства
В МИД разочарованы реакцией НАТО на предложение о моратории на РСМД
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Роскосмос снизит число запусков "Союза" в 2020 году
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу