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01.10.2019 18:07
Рубрика: Экономика

"Шашечки" и ехать

Россияне стали чаще пользоваться услугами такси
Текст: Юлия Кривошапко
На такси регулярно ездят две три жителей российских городов. При этом спрос на услуги этого вида транспорта постоянно растет, выяснили в ходе опроса аналитики "Левада-центра". О том, что за последние два года стали ездить на такси чаще, заявили 33 процента респондентов.
Спрос на услуги такси растет, поэтому так важно, чтобы поездки в этом виде транспорта стали безопаснее. Фото: РИА Новости Спрос на услуги такси растет, поэтому так важно, чтобы поездки в этом виде транспорта стали безопаснее. Фото: РИА Новости
Спрос на услуги такси растет, поэтому так важно, чтобы поездки в этом виде транспорта стали безопаснее. Фото: РИА Новости

Такси в России устойчиво входит в тройку наиболее часто используемых видов транспорта. Около половины участников опроса сообщили, что вызывают машину один или несколько раз в месяц. Четверть респондентов признались, что делают это несколько раз в неделю и чаще.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Спрос на услуги такси растет за счет перетока в этот сегмент пассажиров общественного транспорта, делают вывод авторы исследования. Больше половины участников опроса, заявивших о том, что они стали пользоваться такси чаще, уточнили, что это произошло за счет сокращения частоты поездок в общественном транспорте. С личного автомобиля на такси пересели 11 процентов респондентов. Остальные сообщили о том, что добавили поездки на такси к другим видам транспорта, не снижая частоты их использования.

Средняя продолжительность поездки на такси составляет 21 минуту, варьируясь от 23 минут в городах-миллионниках (не включая столицу) до 15 минут в малых городах. В Москве этот показатель достигает 30 минут.

Средняя стоимость поездки не превышает 223 рублей. Подавляющее большинство опрошенных (77 процентов) признались, что чаще всего оплачивают такси наличными. При этом чек у водителей не просят. Больше половины респондентов вообще не знают о том, что имеют на это право, показали результаты опроса.

"Оплата наличными и отсутствие контроля за чеками - самые благоприятные условия для существования серого рынка. Итоги опроса показывают, что пока большие города осваивают безналичные платежи, в регионах по-прежнему процветает нелегальный извоз, считает председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.

По мнению Карена Казаряна, ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), рынок такси за последнее время все-таки заметно "обелился". Именно с этим связан рост спроса на услуги этого вида транспорта, полагает он. "Аналитический центр при правительстве два года назад оценивал долю легального рынка такси в 85 процентов, что являет собой разительный контраст с ситуацией 10-15-летней давности", - отмечает Казарян.

Дальнейшее распространение онлайн-сервисов в регионах будет способствовать дальнейшему выходу рынка из серой зоны, добавляет он.

Фото: Виктор Васенин
Долю крупнейших агрегаторов такси предложили ограничить

Перевозки такси действительно стали прозрачнее за счет массового распространения оплаты картой, привязанной к приложениям онлайн-агрегаторов. Кроме того, таксисты переходят на самозанятость, подключаясь к мобильному приложению ФНС, которое позволяет пробивать чеки за поездки, в том числе оплаченные наличными, напоминают в "Яндекс.Такси".

Однако важно продолжать двигаться по этому пути, отметил представитель онлайн-сервиса. Обеспечивать возможность удаленного осмотра автомобилей, использования электронных путевых листов. Ввести дистанционный мониторинг скорости и манеры вождения, контроль времени, которое водители проводят на линии.

Экономика Транспорт Правила работы такси
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