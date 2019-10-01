Российская энергетическая неделя стала технологичнее

Крупнейшее мероприятие в мировой энергетике - Российская энергетическая неделя - в третий раз пройдет 2-5 октября в столичном Манеже.

Ее организаторами выступают Министерство энергетики России и Фонд Росконгресс при поддержке правительства Москвы.

В программе заявлены более 70 деловых мероприятий, в том числе расширенное заседание рабочей группы Госсовета РФ, презентация OPEC World Oil Outlook 2019 и всероссийское совещание о подготовке к зиме. Завтра состоится 21-я министерская встреча Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), куда приглашены министры 12 стран-участниц и 7 стран-наблюдателей.

"Интересная, насыщенная программа Российской энергетической недели - это возможность международного энергетического сообщества "сверить часы" по наиболее актуальным направлениям отрасли. В повестке мероприятия - геополитические и климатические вызовы, синергия традиционных технологий и инновационные подходы к производству энергии, перспективы и прогнозы развития топливно-энергетического комплекса.

Форум - это хорошая площадка для укрепления позиций нашей страны как ведущей энергетической державы", - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Деловые сессии РЭН-2019 посвящены цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего, газового, электросетевого рынков, возобновляемой и атомной энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, вопросам экологии и другим актуальным темам. На площадке форума пройдет Всероссийский конкурс СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК". На федеральный тур конкурса поступило 443 заявки из 54 регионов страны.

В заключительный Молодежный день #ВместеЯрче учащиеся и выпускники российских и зарубежных энергетических вузов смогут встретиться с главой минэнерго Александром Новаком, чтобы в неформальной обстановке задать интересующие вопросы и презентовать свои проекты руководителям энергетических компаний.

Программа форума - это возможность энергетического сообщества "сверить часы" по актуальным проблемам отрасли

Участники встречи также подведут итоги Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который с каждым годом вовлекает все больше людей по всей стране. Интересно, что в этом году у фестиваля появился яркий и забавный символ - светлячок по имени ТЭК-Тик, придуманный российскими школьниками.

По традиции на форуме будет вручена Международная энергетическая премия "Глобальная энергия" за выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики. А тему поиска новых эффективных и экологичных решений продолжит конкурс "Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики", который впервые стартует на РЭН.

Это еще один важный шаг для разработки национального стандарта качества Business Priority, который присваивается высокотехнологическим компаниям с большим потенциалом развития на глобальном рынке. Соревнование будет тем более интересным, что именно энергетика является одним из драйверов технологического развития в России. Победителей объявят в начале следующего года в Сочи на Российском инвестиционном форуме. Как ведущий нефинансовый институт развития Фонд Росконгресс поможет им с поиском инвесторов и выходом на зарубежные рынки.

Еще одной оригинальной особенностью нынешней Российской энергетической недели станет формат, в котором участники расскажут о своих достижениях. Традиционные стенды в этом году заменятся интерактивными экранами. Благодаря современным цифровым технологиям посетители смогут получить максимально яркие впечатления от знакомства с новинками российского ТЭК. Организаторы и экспоненты обещают, что новинок на РЭН-2019 будет много.