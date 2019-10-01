Новости

Боснийские власти по просьбе Анкары избавляются от сторонников Гюлена 09:13
Калифорния разрешила спортсменам из колледжей зарабатывать деньги 09:06
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу 09:05
В России начали маркировать дорогие лекарства 09:01
В РФ вступил в силу запрет на разведение открытого огня на балконах 08:55
В Кузбассе суд расторг брак с покойником 08:42
В Волгограде два человека погибли при пожаре 08:40
Приморский нацпарк опубликовал фото своего "невидимого" леопарда 08:37
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации 08:22
Невролог рассказал, о чем предупреждает "дергающийся" глаз 08:17
Страховщики и НПФ начнут оперативно получать данные о смерти клиентов 08:14
Российские боксеры проведут бой за титул чемпиона мира WBA в Монако 08:08
Пушков: Трамп может обидеться на Зеленского 08:04
В Благовещенске из-за пожара эвакуировали 75 жителей пятиэтажки 07:41
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке 07:40
Житель Забайкалья попал в больницу после нападения медведя 07:34
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения 07:31
Названы три необычных симптома близкого сердечного приступа у женщин 07:10
В Бурятии мошенники решили заработать на репутации правительства 07:03
Индия: США не должны указывать нам по поводу закупки С-400 у России 07:00
Президент Перу объявил о роспуске парламента 06:30
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским 06:07
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел 2,6 км 05:51
Ким Чен Ын поздравил КНР с 70-летием 05:42
На плавбазе в Охотском море потушили пожар 05:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 08:08
Рубрика: Спорт

Российские боксеры проведут бой за титул чемпиона мира WBA в Монако

Текст: Максим Домчев

30 ноября в Монако состоится поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA между двумя российскими боксерами - Александром Беспутиным и Раджабом Бутаевым.

Экс-чемпион мира по боксу уверен, что Земля плоская

Изначально на кону в этом поединке стоял менее престижный титул - временного чемпиона WBA, однако после того, как легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо победил обладателя пояса WBA Super Кита Турмана, пояс чемпиона мира в этой весовой категории освободился.

В итоге были назначены торги за право проведения боя между первым номером рейтинга Александром Беспутиным и шестым номером рейтинга Раджабом Бутаевым. Это право выиграла промоутерская компания британца Эдди Хирна. Призовой фонд поединка составит чуть более 500 тысяч долларов. Эти деньги боксеры разделят пополам, сообщает РИА Новости.

28-летний Беспутин провел 13 боев и во всех одержал победы, при этом 9 поединков он завершил досрочно. Его 25-летний оппонент Бутаев выиграл все 12 поединков, в которых принимал участие. В его активе также 9 нокаутов.

Спорт Бокс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Мария Ласицкене выиграла "золото" чемпионата мира в Дохе
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"