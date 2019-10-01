Российские боксеры проведут бой за титул чемпиона мира WBA в Монако

30 ноября в Монако состоится поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA между двумя российскими боксерами - Александром Беспутиным и Раджабом Бутаевым.

Изначально на кону в этом поединке стоял менее престижный титул - временного чемпиона WBA, однако после того, как легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо победил обладателя пояса WBA Super Кита Турмана, пояс чемпиона мира в этой весовой категории освободился.

В итоге были назначены торги за право проведения боя между первым номером рейтинга Александром Беспутиным и шестым номером рейтинга Раджабом Бутаевым. Это право выиграла промоутерская компания британца Эдди Хирна. Призовой фонд поединка составит чуть более 500 тысяч долларов. Эти деньги боксеры разделят пополам, сообщает РИА Новости.

28-летний Беспутин провел 13 боев и во всех одержал победы, при этом 9 поединков он завершил досрочно. Его 25-летний оппонент Бутаев выиграл все 12 поединков, в которых принимал участие. В его активе также 9 нокаутов.