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01.10.2019 20:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Перехитрить бактерию

Российские ученые открыли новый класс антибиотиков
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Вести с "фармафронта" звучат как сюжет научно-фантастического фильма. Обычный порез на пальце может стать смертельно опасным. Даже самые простые операции - удаление аппендикса и гланд - могут заставить человека из последних сил бороться за свою жизнь. И эти "ужастики" рисуют не фантасты, а Всемирная организация здравоохранения. Она бьет в набат: эра антибиотиков, которые почти 100 лет спасали человека, заканчивается. Мы думали, что нашли средство победить бактерии раз и навсегда. И вдруг как гром среди ясного неба: все напасти могут вернуться на круги своя.
По данным ВОЗ, уже сейчас супербактерии ежегодно уносят жизни 700 тысяч человек. Фото: Mohammed Haneefa Nizamudeen / iStock По данным ВОЗ, уже сейчас супербактерии ежегодно уносят жизни 700 тысяч человек. Фото: Mohammed Haneefa Nizamudeen / iStock
По данным ВОЗ, уже сейчас супербактерии ежегодно уносят жизни 700 тысяч человек. Фото: Mohammed Haneefa Nizamudeen / iStock

Как такое возможно? Увы, наука недооценила, что бактерии обладают удивительным механизмом выживания. За 3,5 миллиона лет существования они научились приспосабливаться к самым разным "напастям". Нашли "противодействие" и против антибиотиков, породив различные супербактерии, против которых бессильны все нынешние антибиотики. По данным ВОЗ, уже сейчас супербактерии являются причиной ухода из жизни ежегодно 700 тысяч человек, а к середине века эта цифра достигнет 10 миллионов человек. Ущерб мировой экономике составит 100 триллионов долларов. Почему еще недавно всесильная фармакология вдруг опускает руки?

Фото: Pixabay
Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики

- При всем кажущемся обилии антибиотиков, а их несколько десятков тысяч, на самом деле все они "помещаются" всего в 4-5 классов лекарств,- сказал корреспонденту "РГ" научный руководитель ГосНИИгенетики член-корреспондент РАН Владимир Дебабов. - Во главе каждого - родоначальник, скажем, знаменитый пенициллин, а все остальное - множество модификаций. Как только бактерия вырабатывает устойчивость к какому-то лекарству, ученые создают его новый вариант, прикрепив к "основному стволу" какую-то молекулу. Так идет борьба щита и меча. Увы, этот процесс не бесконечен. Каждое последующее лекарство менее эффективно, чем предыдущее. А супербактерии "раскусывают" все семейство лекарств, начиная с родоначальника.

Выход вроде бы очевиден - надо создавать новые классы антибиотиков. Но где искать? На проторенных дорогах практически все выбрано, и нужно рисковать, искать новые "золотые жилы". Но это путь в неизвестность, а значит, огромные деньги и деньги. Опыт показывает, создание принципиально нового лекарства - это примерно 10 лет работы и несколько миллиардов долларов. Поэтому прорывом можно назвать исследование ученых из МФТИ, Сколтеха, МГУ и Института биохимии и генетики РАН (Уфа). Они открыли новый перспективный класс антибиотиков. Важно особо подчеркнуть, что он открыт быстро и дешево. За счет чего?

Фото: iStock
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- Для поиска новых антибиотиков мы применили уникальную тест-систему, которая разработана нашими коллегами, - рассказывает один из авторов работы, сотрудник МФТИ Анастасия Аладинская. - Веществами, которые были кандидатами на антибиотик, мы капали на штамм кишечной палочки и смотрели механизм ее гибели. С помощью флуоресценции отбирали те молекулы, которые убивали штаммы палочки, блокируя синтез белка. О гибели сигнализировал красный свет. Такой метод анализа достаточно прост и может быть автоматизирован. Поэтому нам удалось быстро проверить более 125 тысяч различных молекул на штамме кишечной палочки.

Аладинская подчеркивает, что все эти молекулы были выбраны из огромного банка известных соединений по принципу непохожести на известные антибиотики. Так на первом "грубом" этапе были выявлено 688 кандидатов в новые антибиотики. Затем более точный тест позволил отобрать 38 наиболее активных "киллеров". Их проверили на токсичность. На финиш вышли восемь веществ, а победителем стало одно, которое оказалось лучшим по набору качеств. Так был обнаружен новый класс антибиотиков (2-пиразол-1-ил-тиазол группа). Впереди период доклинических и клинических испытаний. Работа опубликована в журнале The Journal of Antibiotics.

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