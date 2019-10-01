Российские волейболисты победно стартовали на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу в стартовом матче Кубка мира уверенно переиграла команду Ирана - 3-1.

В Японии стартовал Кубок мира по волейболу среди мужских сборных. Российская команда после фиаско на чемпионате Европы заметно обновила состав, однако все равно считается одним из претендентов на общий успех.

В стартовом матче команде финского тренера Туомаса Саммелвуо противостояла команда Ирана. Несыгранность российской команды могла стать главным аргументом для соперника, однако уже в стартовой партии стало понятно, что шансов на успех у соперника почти нет. Ветеран-связующий Сергей Гранкин, дебютировавший в национальной команде в далеком уже 2006 году, умело вел игру, а партнеры серьезных ошибок не допусками, как результат, первый сет остался за россиянами - 25:21.

Во второй партии также класс российской команды был выше - 25:18. Команда Саммелвуо должна была в этом матче побеждать в трех сетах, однако имея серьезное преимущество в счете в третьем сете, сама создала себе проблемы и уступила - 24:26. В перерыве между партиями тренеру пришлось серьезно пообщаться с игроками. Результат не заставил себя долго ждать - 25:22 и 3-1 по партиям. В составе россиян Ярослав Подлесных набрал 18 очков, Иван Яковлев - 16.

Неожиданное поражение в стартовом матче потерпела команда США. В пяти партиях американцы уступили Аргентине.

В следующем матче команда России встретится со сборной Канады. Всего в турнире принимают участие 12 команд и победитель определится после кругового турнира. Кубок мира проходит раз в четыре года.