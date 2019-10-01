Мужская сборная России по волейболу в первом матче Кубка мира, стартовавшем в Японии, обыграла команду Ирана - 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22).

После провала на чемпионате Европы, где наши волейболисты не смогли защитить титул и выбыли уже на четвертьфинальной стадии, главный тренер Туомас Саммелвуо отправил своих лидеров отдыхать и приходить в себя. А в Японию под флагом сборной России отправились совсем другие люди - ближайший резерв, усиленный опытнейшим связующим Сергеем Гранкиным. Так что предсказать, на какой результат может рассчитывать эта команда, пока довольно трудно. Первый матч, впрочем, настраивает на оптимизм.

Сборная Ирана сейчас - один из лидеров мирового волейбола. Сразу несколько игроков нынешнего состава российской команды участвовали в матче Лиги наций этим летом, когда Иран на своем паркете вчистую обыграл нашу сборную 3:0. Но на этот раз все прошло по другому сценарию. Победа далась россиянам нелегко - лишь во второй партии разрыв в счете был по-настоящему большой. Взяв паузу, Иран отыгрался в третьем сете. Но затащить игру на тай-брейк команда Игоря Колаковича не смогла - четвертая партия, а с ней и матч, остались за сборной России. Самым результативным у победителей стал Ярослав Подлесных - 18 очков. Еще 16 баллов принес команде Иван Яковлев.

- Я очень рад этой победе и тому, какой дух и энергию мы продемонстрировали на площадке. Это объяснимо, ведь в составе много игроков, которым нужно показывать себя, - сказал после игры главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо. - Сезон для сборных очень длинный, это настоящий марафон. Так что праздновать нам некогда. Сейчас нужно восстановиться и сконцентрироваться на следующем матче.

Календарь у Кубка мира действительно очень плотный. Сборная России остается в Нагано, где уже сегодня она сыграет против Канады. 4 октября в расписании значится Австралия, а уже через сутки - суперматч против Бразилии. Дальше на очереди игра с Египтом, после чего команда переедет в Хиросиму, где проведет еще шесть поединков.