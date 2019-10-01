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01.10.2019,  
10:37
Текст:  Николай Грищенко

Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Загоризонтные радиолокационные станции "Резонанс-НЭ" будут поставлены военным в страны Ближнего Востока. Размещение радаров кругового обзора, способных отслеживать малозаметные крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты, начнется в 2020 году.

О том в какие конкретно государства будут поставлены новейшие РЛС не сообщается.

Фото: РИА Новости
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"Подписаны контракты с рядом ближневосточных стран на поставку РЛС "Резонанс-НЭ". Станции будут переданы заказчикам в течение полутора-двух лет", - заявил ТАСС военно-дипломатический источник.

Отметим, что радиолокационный комплекс "Резонанс-НЭ" относится к когнитивным радарам нового поколения и разработан с учетом последних достижений в области радиолокации и цифровой обработки сигналов. Загоризонтная РЛС работает в метровом диапазоне и оснащена фазированной антенной решеткой. Это позволяет обнаруживать на дальности 1100 километров крылатые и баллистические ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты. Отслеживаются также малозаметные беспилотники. Одновременно "Резонанс-НЭ" может сопровождать до 500 целей. Радар также активно работает в условиях электронного противодействия и естественных помех.

Кстати

Израильские эксперты в области ПВО высказали мнение, что американские комплексы Patriot не смогли обеспечить защиту нефтяных объектов Саудовской Аравии из-за того, что были ориентированы только на надгоризонтные цели. А низколетящие объекты игнорировались радарами комплекса ПВО. Экс-директор государственной организации противоракетной обороны Израиля Узи Рубин заявил, что при правильной организации российские ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" могут отражать подобные комбинированные атаки.

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