В Израиле объяснили провал американских ЗРК в Саудовской Аравии

Американские комплексы ПВО Patriot не смогли обеспечить защиту объектов нефтеперерабатывающей отрасли Саудовской Аравии из-за того, что были ориентированы только на надгоризонтные цели. А низколетящие объекты игнорировались радарами комплекса ПВО. Об этом изданию Defense News сообщил бывший директор государственной организации противоракетной обороны Израиля Узи Рубин.

Другой причиной успешной атаки ракет и дронов-камикадзе на НПЗ стала большая территория Саудовской Аравии, что значительно усложнило защиту воздушного пространства. При этом эксперт отметил, что для обороны НПЗ достаточно комплексов, сочетающих зенитные ракеты и пушки.

"Вам не нужно ничего необычного. Российская система SA-22 ("Панцирь-С1") с 30-миллиметровыми пушками, ракетами и инфракрасными пеленгаторами подойдет", - заявил Узи Рубин.

Старший научный сотрудник аналитического центра CSIS Томас Карако считает, что для для противодействия подобным атакам необходимы загоризонтные РЛС, радары с круговым обзором в 360 градусов, способные отслеживать малые цели.

Напомним, 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии атаковали дроны и крылатые ракеты. Нефтяной завод в Абкайке и три предприятия на месторождении Хурайс защищали американские ЗРК Patriot, оснащенные радаром 35-мм, пушки Oerlikon и французский ракетный комплекс Crotale. Однако они не смогли защитить НПЗ - все объекты были поражены удивительно точно. В результате добыча нефти в стране упала в два раза.

Ответственность за нападение на Саудовскую Аравию взяли на себя йеменские хуситы. Впрочем, Вашингтон обвинил в произошедшем Иран, но в Тегеране обвинения в свой адрес категорически отвергли.