США признали неспособность своих систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco

Ни одна из систем ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, которая была совершена на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил на пресс-брифинге глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд.

По словам военного, риск нападения дронов или других средств на Саудовскую Аравию позволит снизить только многослойная система обороны. В этой связи в ответ на просьбу королевства президент США одобрил развертывание в регионе дополнительного американского контингента, ориентированного, в первую очередь, на противовоздушную и противоракетную оборону.

Кроме того, Пентагон будет работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ для повышения их обороноспособности, заявил Данфорд.

Глава Объединенного комитета начальника штабов США обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию. В этой связи он указал, что целью дополнительной поддержки партнеров является также обеспечение свободного потока ресурсов, необходимых для развития мировой экономики.

Ранее источник в Минобороны РФ заявил, что американские ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявленным характеристикам, поэтому они не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии.

Напомним, 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии атаковали дроны и крылатые ракеты. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. В Тегеране обвинения в свой адрес категорически отвергли. Цены на нефть отреагировали на произошедшее в Саудовской Аравии бурным ростом.