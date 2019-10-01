Рост преступности в 2019 году зафиксирован сразу в 49 регионах страны

Новости

МИД Беларуси приветствовал согласование "формулы Штайнмайера" 22:53
Что приготовил пресс-тур российским журналистам в Гомельской области 22:26
Глава МИД Германии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера" 22:19
Эквадор выйдет из ОПЕК 22:03
Лидеры ЕАЭС утвердили новое распределение импортных пошлин 22:01
В Грузии признали рекордное падение пассажиропотока из-за разрыва с РФ 21:54
"Локомотив-Кубань" проиграл литовскому "Ритасу" в Еврокубке 21:41
Захарова с иронией отреагировала на создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ 21:33
В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 21:15
ГИБДД Петербурга проверит парковку "Mercedes Боярского" на встречке 21:00
Нурмагомедов проводит спарринги 20:44
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 20:40
В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки 20:36
Зеленский сообщил о договоренности развести войска в Луганской области 20:22
ГБУ "Автомобильные дороги" отсудило у организаторов акции в Москве 3,5 млн 20:21
Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 20:20
Пушков ждет "заметных сдвигов" после подписания "формулы Штайнмайера" 20:16
От 650 рублей в час: Hyundai будет сдавать в аренду автомобили в России 20:14
Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель 20:02
Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву 19:58
Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских" 19:45
Путин и шесть лидеров в одном автобусе приехали на форум в Ереване 19:28
Банк России увеличил долю доллара в резервах и снизил долю евро 19:19
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы 19:11
Силуанов: профицит бюджета-2019 будет больше 0,6% ВВП 19:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 21:29
Рубрика: Власть

Взятки выросли

Рост преступности в 2019 году зафиксирован сразу в 49 регионах страны
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Генеральная прокуратура опубликовала свежие статистические данные о преступности в стране. Охвачен период в 8 прошедших в этом году месяцев - с января по август включительно. За это время всего было зарегистрировано 1 млн 355 тысяч 475 преступлений. Это на 25 610 больше, чем было зафиксировано за аналогичный период в 2018 году. Если брать в процентах, то рост преступности составил 1,9 процента.

При этом только в Дальневосточном федеральном округе констатируется сокращение числа зарегистрированных преступлений. В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.

Полковника Михаила Пыталева осудили за получение взятки

Особую тревогу вызывает то, что на 16,7 процента увеличилось количество тяжких преступлений.

В то же время число особо тяжких преступлений за минувшие 8 месяцев уменьшилось на 3,1 процента.

Много в стране, согласно статистике, совершается преступлений, связанных с хищением чужого имущества, коррупцией, а также с наркотиками. Так, более трети от всех зарегистрированных преступлений составляют кражи (505 339 - увеличение на 3,5 процента). На 38,9 процента зафиксирован рост по мелким хищениям, больше стало разбоев и грабежей.

Число коррупционных преступлений выросло на 3,6 процента. При этом существенно, более чем на треть, увеличилось число дел по статьям о даче взятки - на 605 преступлений. Весьма заметное увеличение преступлений наблюдается в IT-сфере. Правоохранители за 8 месяцев выявили 180 153 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. А это более чем наполовину выше показателей прошлого года.

Глава избиркома Коми получила срок за коррупцию

А вот что не может не радовать, так это то, что меньше стали совершать преступления пьяные и наркоманы.

Количество тех, кто совершил преступления в состоянии наркотического опьянения, сократилось наполовину - с 10 750 до 5 832.

На 8,5 процента уменьшилось число преступлений, совершенных пьяными. Но, даже несмотря на снижение этого показателя, почти каждое третье преступление в России, по данным Генпрокуратуры, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Иван Петров
Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В России начали маркировать дорогие лекарства