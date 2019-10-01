Рост преступности в 2019 году зафиксирован сразу в 49 регионах страны

Генеральная прокуратура опубликовала свежие статистические данные о преступности в стране. Охвачен период в 8 прошедших в этом году месяцев - с января по август включительно. За это время всего было зарегистрировано 1 млн 355 тысяч 475 преступлений. Это на 25 610 больше, чем было зафиксировано за аналогичный период в 2018 году. Если брать в процентах, то рост преступности составил 1,9 процента.

При этом только в Дальневосточном федеральном округе констатируется сокращение числа зарегистрированных преступлений. В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.

Особую тревогу вызывает то, что на 16,7 процента увеличилось количество тяжких преступлений.

В то же время число особо тяжких преступлений за минувшие 8 месяцев уменьшилось на 3,1 процента.

Много в стране, согласно статистике, совершается преступлений, связанных с хищением чужого имущества, коррупцией, а также с наркотиками. Так, более трети от всех зарегистрированных преступлений составляют кражи (505 339 - увеличение на 3,5 процента). На 38,9 процента зафиксирован рост по мелким хищениям, больше стало разбоев и грабежей.

Число коррупционных преступлений выросло на 3,6 процента. При этом существенно, более чем на треть, увеличилось число дел по статьям о даче взятки - на 605 преступлений. Весьма заметное увеличение преступлений наблюдается в IT-сфере. Правоохранители за 8 месяцев выявили 180 153 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. А это более чем наполовину выше показателей прошлого года.

А вот что не может не радовать, так это то, что меньше стали совершать преступления пьяные и наркоманы.

Количество тех, кто совершил преступления в состоянии наркотического опьянения, сократилось наполовину - с 10 750 до 5 832.

На 8,5 процента уменьшилось число преступлений, совершенных пьяными. Но, даже несмотря на снижение этого показателя, почти каждое третье преступление в России, по данным Генпрокуратуры, совершается в состоянии алкогольного опьянения.