Самый богатый человек Бразилии приговорен к восьми годам тюрьмы

Бразильский бизнесмен Эйке Батиста, считавшийся самым богатым в стране, приговорен к тюремному заключению. По решению федерального суда Рио-де-Жанейро он проведет за решеткой восемь лет и семь месяцев.

Бизнесмена обвинили в манипулировании рынком и использовании закрытых сведений при продаже акций в судостроительной компании OSX. Как информирует Globo, миллиардер также должен выплатить 28,5 миллиона долларов штрафа.

Два года назад Батиста был заключен под домашний арест. В 2012 году состояние самого богатого человека Бразилии оценивалось в 30 миллиардов долларов.