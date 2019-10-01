Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Сервис международных денежных переводов на карты платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" стал доступен для клиентов Сбербанка.

Для совершения перевода, как говорится в пресс-релизе кредитной организации, клиенту необходимо войти в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", выбрать в меню платежей опцию "За рубеж" - "По номеру карты", ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя. Деньги получателю придут в течение несколько минут. В редких случаях срок доставки может быть более долгим, но не превысит трех рабочих дней.

Денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Японии. Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при этом сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит 1% от суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода.