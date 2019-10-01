Сбежавший из тюрьмы житель Китая 17 лет скрывался в пещере

Гражданин КНР 17 лет скрывался от правосудия в горной пещере. Сун Цзян был осужден за торговлю женщинами и детьми и отправлен в тюрьму в провинции Юньнань, откуда в 2002 году совершил побег.

По данным BBC News, полиции долго не удавалось выйти на след преступника. Однако в начале сентября была получена информация о его возможном местонахождении. Сун Цзян прятался в горах неподалеку от своего родного города. Найти место, где скрывается беглец, удалось при помощи дронов, пишет "Интерфакс".

Выяснилось, что все эти годы мужчина жил в крошечной пещере и так много времени провел в одиночестве, что разучился разговаривать. Он также годами не мылся и не стирал одежду. Сун Цзяна отправили обратно в тюрьму отбывать свой срок.