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Рубрика: Власть

Сергей Караганов рассказал о роли России в образовании Евразии

Текст: Диана Ковалева (Сочи)
Идею создания Большой Евразии как новой формы организации геоэкономического пространства обсудили сегодня эксперты в рамках ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи. О том, что такое Большая Евразия и какова будет роль России в ее становлении, рассказал "Российской газете" декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, российский политолог Сергей Караганов.
Фото: Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС Фото: Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС

Какой главный вывод вы бы сделали из прошедшей сессии?

Сергей Караганов: Мы идем к созданию единого пространства в плане культуры, экономики и безопасности. Движение в этом направлении идет мощное, и идет оно по нарастающей. Большая Евразия - это не только про экономику, это еще и про возрождение культур, цивилизаций и связей между ними. Поэтому Россия имеет абсолютно уникальные возможности позитивно играть на этом поле в силу открытости своей легендарной культуры. Тем более, что сейчас мы снова приходим к своим старым, в том числе азиатским корням. Россия стала великой страной не только потому, что пошла к Финскому заливу, но и потому, что до этого завоевала и освоила Сибирь. Без Петербурга мы, может быть, и стали бы великой державой, но без Сибири точно нет. Да, культурно мы по большей части страна европейская, но политически - азиатская. И мы не стали бы великими без азиатской централизации в совокупности с гигантскими просторами.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Какую еще роль помимо культурной может играть Россия в Евразии?

Сергей Караганов: Мы создаем интеллектуальные рамки, являемся главным поставщиком безопасности, и, что важно, не только в этом регионе, но и в мире. И таковыми всегда будем.

Есть вероятность того, что Россия и Китай будут конкурировать за лидерство в Евразии?

Сергей Караганов: Такая борьба непременно будет, она и сейчас идет, но я думаю, что мы договоримся. При этом мы заранее говорим, что идея Большой Евразии нацелена на создание системы балансов, которая, не будучи антикитайской, все же будет уравновешивать мощь Пекина.

Станет ли Евразия противопоставлять себя западным странам?

Сергей Караганов: Я вам так скажу: часть Европы войдет в Евразию. Она уже входит. Если рассуждать о будущей картине мира, то Европа в этой картине разобьется на части: одна будет в системе "Америка+" с США, а другая - в Евразии. Уже сейчас примерно ясно, где будет проходить граница. Вопрос только в том, куда решит пойти Германия. Думаю, что скорее всего в Евразию.

Если Большую Евразию все же удастся создать, то должен ли у нее быть лидер?

Фото: AP
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Сергей Караганов: Ни в кое случае. Если будет лидер - все развалится. Евразия будет единым пространством взаимодействия, сосредоточением великих империй и культур, где все будут договариваться, налаживать сотрудничество, и, что самое главное, содействовать возрождению цивилизаций, которые были подавлены, но получили возможность развиваться только потому, что Россия лишила Запад военного превосходства.

Сейчас есть какие-то признаки того, что Европа уже заинтересована в присоединении к Евразии?

Сергей Караганов: Налаживаются экономические связи, но вот вам более очевидное доказательство: в конце месяца в Италии и Венгрии пройдут две конференции, в рамках которых лидеры стран будут обсуждать именно строительство единой Евразии.

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