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01.10.2019 19:08
Рубрика: Экономика

Силуанов: профицит бюджета-2019 будет больше 0,6% ВВП

Текст: Александр Проценко

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал новую цифру возможного профицита федерального бюджета-2019 - более 0,6% ВВП.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"0,6% ВВП? Мне кажется, будет побольше", - сказал журналистам главный финансист страны. Раньше в правительстве сообщали о понижении этого показателя по итогам 2019 года - с запланированных 1,7% ВВП до 0,6% ВВП. Хотя еще на 1 сентября 2019 года профицит бюджета составлял 3,7% ВВП.

Силуанов, отвечая журналистам на этот вопрос, пояснил, что итоговая цифра уменьшится в связи с тем, что наибольший объем трат, особенно на национальные проекты, приходится на вторую половину года.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин
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