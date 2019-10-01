СМИ: Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы

Обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве экс-начальник банковского управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин получал деньги от банкиров недалеко от места своей работы. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы следствия.

По информации издания, деньги передавались через посредников в кафе на Лубянской площади или у входа в здание управления. Деньги Черкалин ежемесячно получал от банка "Транспортный" - по 50 тысяч долларов "за общее покровительство". Всего полковнику ФСБ удалось таким образом получить сумму в размере 750 тысяч долларов.

Кроме того, как утверждает издание, Черкалин получил "премию" в 100 тысяч долларов за помощь в решении проблемы упомянутого банка.

Напомним, Кирилла Черкалина арестовали в апреле вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. Во время обысков у них обнаружили деньги и ценности на сумму в размере 12 миллионов рублей. В августе Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество Черкалина в доход государства.