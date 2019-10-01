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01.10.2019 15:42
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Смолов отсудил у страховой компании более восьми миллионов рублей

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов через суд добился выплаты от страховой компании восьми миллионов рублей за аварию, которая произошла летом прошлого года в Краснодаре.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА новости
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Никулинский суд Москвы принял решение частично удовлетворить иск нападающего сборной России и московского "Локомотива" Федора Смолова к АО "Альфастрахование" на сумму более восьми миллионов рублей. Эти деньги футболист получит по иску о возмещении ремонта его спорткара BMW M5 First Edition, сообщает РИА Новости.

В ночь на 1 августа 2018 года Смолов в Краснодаре не справился с управлением автомобиля и врезался в дорожное ограждение. В результате футболист не пострадал, а вот автомобиль получил серьезные повреждения. Футболист в итоге был лишен водительских прав на год за оставление места ДТП и выплатил нанесенный городу ущерб в размере 58 тысяч рублей. Страховщик отказал Смолову в выплате страхового возмещения, ссылаясь на то, что договором не было предусмотрено наступление страхового случая, если страхователь покинул место ДТП.

Суд постановил выплатить Смолову 6 миллионов 465 тысяч рублей за восстановительный ремонт автомобиля, стоимость которого составляет около 9 миллионов рублей. Помимо этого футболист получит 1 миллион 105 тысяч рублей за утрату товарной стоимости авто. Еще 124 тысячи рублей составила сумма неустойки, 300 тысяч - штраф и возмещение госпошлины на сумму 33 452 рубля.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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