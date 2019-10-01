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01.10.2019 11:28
Рубрика: Экономика

Состояние богатейших россиян выросло более чем на 30 млрд долларов

Текст: Ольга Игнатова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

С начала года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 30,613 миллиарда долларов. Такой подсчет сделало агентство РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют доли. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него входят и 23 россиянина.

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

В частности, богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина выросло на 4,64 миллиарда долларов - до 24,3 миллиарда. Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон разбогател с начала года на 3,69 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 23,1 миллиарда. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин увеличил состояние на 2,54 миллиарда. Его капитал теперь оценивается в 20,4 миллиарда долларов.

Также стали богаче основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Подросли состояния у Алишера Усманова ("Металлоинвест", "Мегафон"), Романа Абрамовича (Evraz).

Экономика Бизнес Крупные компании
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