В мире
01.10.2019 11:54
Текст: Юрий Сизов

Совет ЕЭК одобрил изменения в Договор о ЕАЭС

Фото: Владислав Воднев/РИА Новости Фото: Владислав Воднев/РИА Новости
Фото: Владислав Воднев/РИА Новости

Изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе, которые будут касаться взимания косвенных налогов и контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, внесены по инициативе Совета ЕЭК. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник в Евразийской экономической комиссии.

Фото: БЕЛТА
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Поправки, поясняет источник, "предусматривают возможность уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы союза, функционирующей в России по состоянию на 1 июля 2016 года, с отсрочкой 180 календарных дней".

Внесение таких изменений, по мнению экспертов ЕЭК, необходимо "для достижения равных условий взимания НДС в отношении товаров союза и государств, не являющихся членами ЕАЭС".

Документ, констатирует агентство, будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.

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