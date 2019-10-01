Совет ЕЭК одобрил изменения в Договор о ЕАЭС

Изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе, которые будут касаться взимания косвенных налогов и контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, внесены по инициативе Совета ЕЭК. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источник в Евразийской экономической комиссии.

Поправки, поясняет источник, "предусматривают возможность уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам с территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы союза, функционирующей в России по состоянию на 1 июля 2016 года, с отсрочкой 180 календарных дней".

Внесение таких изменений, по мнению экспертов ЕЭК, необходимо "для достижения равных условий взимания НДС в отношении товаров союза и государств, не являющихся членами ЕАЭС".

Документ, констатирует агентство, будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования.