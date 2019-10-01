Срок появления жизни отодвинут на 600 миллионов лет

Момент зарождения жизни на Земле - один из самых волнующих моментов эволюции. Неудивительно, что ученые давно и упорно ищут следы появления первой жизни. Мировой сенсацией стали обнаруженные в горячих источниках Австралии почти 40 лет назад окаменелости возрастом 3,5 миллиарда лет. Ряд ученых уже тогда заявили, что в них есть останки живых организмов, а значит, жизнь на планете зародилась как минимум на 600 миллионов лет раньше, чем считала наука. Однако их оппоненты посчитали, что для подобного громкого заявления недостаточно аргументов. Чтобы поставить точку в споре, пришлось ждать несколько десятилетий, пока не появятся подходящие технологии. И вот сейчас австралийские ученые протестировали найденные окаменелости на шести самых совершенных приборах.

Столь всесторонний консилиум должен был исключить ошибки, однозначно сказать, есть ли в этих древних останках следы жизни. Ответ оказался положительным. Останки состоят в основном из минерала пирита, который пронизан мельчайшими порами. В них есть органические нити, похожие по своему составу на стенки мембран современных бактерий. Кроме того, в пирите обнаружены органические материалы, являющиеся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов.

Австралийские находки интересны по нескольким причинам. Во-первых, срок зарождения жизни теперь надо отодвинуть на сотни миллионов лет назад. Во-вторых, найдено подтверждение, что жизнь на Земле могла зародиться в термальных пресных источниках на суше, а не в соленых водах океана. А ведь "морская" версия до сих пор считалась доминирующей. В-третьих, австралийские находки могут стать наводкой для будущих миссий на Марс, подсказав, где и как искать следы некогда существовавшей жизни. По словам исследователей, грунт на Красной планете в некоторых областях сильно напоминает австралийский. И по возрасту они примерно совпадают.

Отметим, что в портфеле науки припасено немало других аргументов, которые могут отодвинуть срок появления жизни еще дальше. Так в 2017 году группа исследователей сообщила, что неподалеку от Канады, в геотермальных источниках океана обнаружили останки живых существ, обитавших на Земле 4,28 млрд лет назад. Однако это заявление пока вызывает больше критики, чем поддержки. Специалисты сомневаются и в датировке, и в биологическом происхождении обнаруженных "признаков жизни". Но и в австралийских находках сомневались почти полвека...