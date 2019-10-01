Стань частью истории вместе с "Галс-Девелопмент"!

Кампания охватывает более 60 рекламных щитов, включая 20 digital-форматов, расположенных в центре Москвы и на ключевых транспортных магистралях. В рамках нового рекламного флайта в эфир радиостанций "Бизнес FM", "Вести FM", "Коммерсант FM", "Маяк", Jazz, "Радио 7" выйдет 1800 роликов. Ярким инструментом коммуникации станет серия 15-секундных видеороликов "История начинается.. ", действие которых разворачивается в кварталах "Театральный Дом", "Сады Пекина", "Искра-Парк" и Match Point. Видеоролики, созданные совместно с агентством ONY AGENCY, доступны для просмотра на онлайн-ресурсах, входящих в партнерские сети Яндекс.Дисплей, Google 360. Новая рекламная кампания продлится до февраля 2020 года.
"В каждой рекламной кампании мы стремимся отразить философию "интеллигентного девелопмента" с помощью лучших инструментов нестандартного, яркого, запоминающегося продвижения. Кампания "Стань частью истории", отразившая наше бизнес-кредо - неравнодушное отношение к традициям и великому прошлому, говорит об особом статусе покупателей, которые будут жить в знаковых для Москвы кварталах от "Галс-Девелопмент"", - комментирует Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга.
Проекты "Галс-Девелопмент", расположенные в старинных, наполненных легендами районах города, являются не только престижной недвижимостью, но и новыми архитектурными символами, узнаваемыми "действующими лицами" в большом романе о современной столичной жизни. А вдохновляющее название кампании "Стань частью истории" рождает чувство сопричастности с великими событиями и героями прошлого, предлагая вписать свое имя в московские хроники.
Выбранная тема осеннего проекта - "ожившие памятники", продолжает рекламную кампанию прошлого года, смысловым центром которой стали "ожившие картины" - полотна советских художников c бытовыми зарисовками середины XX века - "Утро" Татьяны Яблонской, "Лирическое новоселье", "Дождь", "Новый год" Юрия Пименова и др. Тем самым новая реклама, созданная с помощью современных инструментов и ярких визуальных образов, сохраняет единую неразрывную логику коммуникации.
Подробная информация о проектах компании "Галс-Девелопмент" представлена на сайте www.hals-development.ru.
Материалы предоставлены ПАО "ГАЛС-Девелопмент"