Стань частью истории вместе с "Галс-Девелопмент"!

"Галс-Девелопмент" запускает новую рекламную кампанию "Стань частью истории", посвященную премиальным объектам "Театральный Дом" и "Сады Пекина", а также проектам бизнес-класса "Искра-Парк" и МФК Match Point. Героями осенней кампании стали выдающиеся российские поэты и писатели - Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Владимир Владимирович Маяковский, а также символы искусства XX века - "Девушка с веслом", "Рабочий и Колхозница", которые предстают перед нами в образе современников. Слоган кампании - "История начинается…" приглашает открыть новую захватывающую главу жизни в кварталах от "Галс-Девелопмент".

Кампания охватывает более 60 рекламных щитов, включая 20 digital-форматов, расположенных в центре Москвы и на ключевых транспортных магистралях. В рамках нового рекламного флайта в эфир радиостанций "Бизнес FM", "Вести FM", "Коммерсант FM", "Маяк", Jazz, "Радио 7" выйдет 1800 роликов. Ярким инструментом коммуникации станет серия 15-секундных видеороликов "История начинается.. ", действие которых разворачивается в кварталах "Театральный Дом", "Сады Пекина", "Искра-Парк" и Match Point. Видеоролики, созданные совместно с агентством ONY AGENCY, доступны для просмотра на онлайн-ресурсах, входящих в партнерские сети Яндекс.Дисплей, Google 360. Новая рекламная кампания продлится до февраля 2020 года.

"В каждой рекламной кампании мы стремимся отразить философию "интеллигентного девелопмента" с помощью лучших инструментов нестандартного, яркого, запоминающегося продвижения. Кампания "Стань частью истории", отразившая наше бизнес-кредо - неравнодушное отношение к традициям и великому прошлому, говорит об особом статусе покупателей, которые будут жить в знаковых для Москвы кварталах от "Галс-Девелопмент"", - комментирует Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга.

Проекты "Галс-Девелопмент", расположенные в старинных, наполненных легендами районах города, являются не только престижной недвижимостью, но и новыми архитектурными символами, узнаваемыми "действующими лицами" в большом романе о современной столичной жизни. А вдохновляющее название кампании "Стань частью истории" рождает чувство сопричастности с великими событиями и героями прошлого, предлагая вписать свое имя в московские хроники.

Выбранная тема осеннего проекта - "ожившие памятники", продолжает рекламную кампанию прошлого года, смысловым центром которой стали "ожившие картины" - полотна советских художников c бытовыми зарисовками середины XX века - "Утро" Татьяны Яблонской, "Лирическое новоселье", "Дождь", "Новый год" Юрия Пименова и др. Тем самым новая реклама, созданная с помощью современных инструментов и ярких визуальных образов, сохраняет единую неразрывную логику коммуникации.

Подробная информация о проектах компании "Галс-Девелопмент" представлена на сайте www.hals-development.ru.

Материалы предоставлены ПАО "ГАЛС-Девелопмент"