Бензин в этом году дорожает весьма умеренными темпами.

К середине сентября с начала года его стоимость выросла менее чем на два процента. Цены сдерживают специальные меры, введенные правительством в прошлом году. Аналитики полагают, что бензин и дизель осенью будут расти в цене, но скачков не ждут.

Средние цены на автомобильный бензин с начала года к 16 сентября выросли всего на 1,7 процента до 44,6 рубля за литр, отчитался Росстат. Это даже ниже уровня инфляции - индекс потребительских цен с начала года составил 2,2 процента. Дизтопливо вообще подешевело на 0,3 процента до 46,15 рубля за литр.

По данным статистики, средняя цена бензина марки АИ-95 в первой половине сентября держалась на уровне 45,66 рубля за литр. Самый дорогой "девяносто пятый" по цене 51-59 рублей за литр продавался в отдаленных регионах страны - Якутии, Камчатке, Чукотке, Магаданской области. Следом за ними идут Нарьян-Мар и Симферополь с 49,48 и 49,43 рубля за литр. Из всех федеральных округов наиболее дорогой бензин в Южном. Цена литра АИ-95 там составляет 47,75 рубля.

Рост цен на 1,7 процента компенсирует только повышение НДС с 18 до 20 процентов с 1 января этого года. Если убрать налоговый фактор, то нефтяные компании сохранили цены на уровне конца прошлого года, хотя могли бы поднять их в пределах темпов инфляции, поскольку именно об этом они договорились с правительством в ноябре 2018-го. Соглашение о заморозке цен было рассчитано до апреля, но в конце марта было продлено еще на три месяца.

С 1 июля этого года заморозка отменена, но стоимость бензина на АЗС не растет. Ее сдерживает компенсационный механизм (демпфер, обратный акциз), введенный правительством с начала этого года. Нефтяникам из бюджета компенсируется часть недополученной по сравнению с экспортным паритетом прибыли. По оценке замминистра финансов Ильи Трунина, за полгода расходы на эти цели "приблизились к 140 миллиардам рублей".

Аналитики видят проблемы в том, как сегодня устроено регулирование цен на топливном рынке, но не ждут существенного роста цен в ближайшие месяцы. Применяемый сейчас демпфер выгоден вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, а независимые сети АЗС находятся в тяжелом положении, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Реалистичным выглядит сценарий, при котором цены на топливо вырастут в пределах инфляции

Сложившийся механизм ценообразования он называет далеким от рыночного, при этом регулятор способен заставить нефтяников увеличить предложение на внутреннем рынке в случае, если цены будут расти выше инфляции. С учетом того, что пока темпы роста цен на бензин ниже инфляции, "ожидаем незначительное ускорение роста цен в осенний период", говорит аналитик.

"Полагаю, что существенного скачка цен на бензин к концу года не будет, тем не менее планомерное повышение цен в условиях олигопольного рынка и необходимости НПЗ вставать на ремонты неизбежно", - в свою очередь полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. По его оценке, цены на литр Аи-95 не поднимутся выше 50 рублей до конца этого года. Для Аи-92 эта граница проходит на уровне 46 рублей, считает эксперт.

Но более реалистичным выглядит сценарий, при котором цены вырастут в пределах инфляции. По прогнозам Минэкономразвития России, в декабре ее уровень составит 3,8 процента, диапазон оценок Банка России выше: 4-4,5 процента. Власти уже предупреждали нефтяников о том, что не стоит злоупотреблять доминирующим положением на рынке. Правительство помимо демпфера, как механизма сдерживания роста цен, обсуждало и более жесткие меры. Например, речь шла о введении запретительных пошлин на экспорт нефтепродуктов и даже сырой нефти. Премьер-министр Дмитрий Медведев в этом году после прекращения действия соглашения о заморозке уже напоминал нефтяникам об этом. "Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что теперь в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится. Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали", - говорил глава правительства.

Ограничение экспорта - это крайняя мера, и сейчас ее вводить никто не будет. Тем более что внутренний спрос на топливо и ситуация на мировом нефтяном рынке достаточно стабильны. Даже недавняя атака на нефтяные мощности Саудовской Аравии не привела к серьезной дестабилизации. Сейчас котировки марки Brent балансируют в районе 65 долларов за баррель, что примерно на 10 долларов ниже апрельских максимумов этого года и на 20 долларов меньше показателей прошлогоднего сентября. Чтобы выбить рынок из колеи, нужны большие потрясения, вроде окончательного срыва торговых переговоров США и Китая или эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.