Страховщики и НПФ начнут оперативно получать данные о смерти клиентов

Агентству по страхованию вкладов (АСВ), негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и страховым компаниям со второго октября предоставляется частичный доступ к Единому реестру записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Они смогут получать сведения о смерти граждан.

Вступает в силу федеральный закон от 03.07.2019 N 161-ФЗ, по которому расширяется перечень организаций, имеющим право в рамках межведомственного взаимодействия получать сведения о госрегистрации смерти.

Предусматривается возможность оперативного получения содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации смерти физических лиц (внесении изменений или исправлений в записи актов о смерти) по запросам Агентства по страхованию вкладов, НПФ, страховых организаций.

Агентство по страхованию вкладов выполняет функции конкурсного управляющего при ликвидации финансовых организаций, в том числе банков, поэтому нуждается в своевременном получении информации о смерти их кредиторов.

Страховщикам также важно оперативно получать такие данные о своих клиентах. Но больше всего проблем из-за отсутствия доступа к сведениям из реестра ЗАГС возникает у негосударственных пенсионных фондов. Из-за переплат пенсий, связанных с несвоевременным получением информации о смерти клиентов, они несут большие убытки. Речь идет о десятках миллионов рублей.