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01.10.2019 16:21
Рубрика: В мире

Студент с мечом устроил бойню в финском колледже

Текст: Екатерина Забродина

Громкое происшествие взорвало размеренную жизнь тихого финского города Куопио на востоке страны: во вторник средь бела дня в местном бизнес-колледже устроил бойню злоумышленник, вооруженный мечом.

По последним данным, которые приводит Reuters со ссылкой на местные СМИ, погиб один человек, еще десять пострадали, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Пока полиция хранит молчание по поводу личности и мотивов предполагаемого преступника, финским СМИ удалось выяснить, что им оказался не человек со стороны, но студент учебного заведения.

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Сам колледж, в стенах которого разыгралась драма, размещается в торговом центре Herman, из которого полиция немедленно вывела всех посетителей. Известно, что стражам порядка пришлось открыть огонь по нападавшему, чтобы обезвредить его. Остался ли он жив, пока не ясно, информация на этот счет противоречива. По крайней мере, один мужчина уже взят под арест.

Reuters также пишет о том, что в ходе перестрелки ранение мог получить сообщник молодого человека, устроившего бойню. Впрочем, точно ли у него сообщник, тоже еще предстоит выяснить. Пока финская газета Iltalehti цитирует одного из очевидцев, рассказавшего шокирующие подробности: студент вошел в класс с большой сумкой, вынул оттуда "клинковое оружие" и напал на учителя.

Премьер Финляндии Аннти Ринне написал у себя в Twitter, что шокирован событиями в Куопио, и уже провел экстренные консультации с руководством полиции и членами правительства.

Справка "РГ"

В мировой криминальной хронике подобные преступления довольно редки, но все же имели место. Так, 22 октября 2015 года 21-летний швед Антон Петерссон устроил атаку с мечом на школу города Тролльхэттан. Он убил помощника учителя и одну из учениц, ранил другого юношу и преподавателя, который скончался через шесть недель. Сам Петерссон получил смертельное огнестрельное ранение во время полицейской спецоперации.

В августе этого года прямо посреди немецкого города Штутгарт произошла драка с летальным исходом: в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры 28-летний мужчина нанес своему знакомому фатальный удар "острым оружием, похожим на меч". Позже полиция установила личность нападавшего: им оказался стоявший на учете миграционных служб беженец из Сирии, его жертвой оказался, по данным СМИ, выходец из Казахстана.

Еще один жуткий случай произошел в мае 2012 года в японском городе Уцуномия: там 63-летний пенсионер с самурайским мечом (катаной) пришел в офис риэлторской компании и отрубил руку ее директору, а также тяжело ранил еще двоих сотрудников. К слову, владение самурайскими мечами разрешено в Стране восходящего солнца только на основании лицензии.

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