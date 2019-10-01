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01.10.2019 19:14
Рубрика: Экономика

Инновации в разрезе

Технологии очистки подарят углю вторую жизнь
Текст: Инна Зубарева
Российская газета - Спецвыпуск № 220(7978)
Доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе будет неизбежно снижаться, поскольку растет процент газовой генерации, увеличивается использование ВИЭ.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости www.ria.ru

В ближайшие пять лет уголь может потерять до двух процентов спроса, в мировом ТЭБ доля этого топлива упадет с нынешних 27 до 25 процентов.

По данным минэнерго, объем добычи угля в России сегодня - 440 миллионов тонн в год, при планах к 2020 году - в 430 миллионов тонн. В 2,5 раза вырос объем инвестиций в основной капитал угольных предприятий. За последние 10 лет введено около 300 миллионов тонн новых мощностей по добыче. Угольная промышленность представлена 58 шахтами и 133 разрезами, почти половина из которых введена в эксплуатацию после 2000 года. Новые предприятия используют современные технологии добычи. На мировом рынке Россия занимает третье место после Австралии и Индонезии. За десять лет доля нашей страны в международной торговле углем выросла с 9 до 14 процентов.

Какие инновации внедряют на угольных предприятиях Кузбасса

На вытеснение доли угля из мирового ТЭБ влияют глобальная повестка борьбы с потеплением и усиление межтопливной конкуренции. "Чтобы сохранять свою долю на рынке, энергоноситель должен обладать конкурентными характеристиками стоимости и экологичности. Особенность угля в том, что это одновременно и самое дешевое, и самое грязное топливо. То, насколько быстро доля угля в мировом ТЭБ будет снижаться, зависит от соотношения этих двух ключевых параметров угля в сравнении с характеристиками имеющихся на рынке альтернатив", - говорит Илья Надточей, аналитик Института развития технологий ТЭК.

Рост обогащения угля позволяет повысить потенциальные объемы, доступные для экспорта. Но если спрос на этот уголь на мировом рынке не будет существенно расти, то рост обогащения не сильно поможет.

Поэтому тут вопрос скорее не о повышении качества угля, а о развитии новых технологий на угольных ТЭС в странах-потребителях, которые будут способствовать поддержанию или даже росту спроса на уголь.

"Например, угольные ТЭС с системой HELE (High Efficiency, Low Emission) позволяют производить больше электроэнергии при меньшем потреблении угля, так как работают при более высоких температурах и давлении для более быстрого преобразования воды в пар. Эти технологии широко применяются в различных странах мира. Интеграция технологий HELE с технологией CCS - Carbon Capture and Storage - позволяет сократить выбросы углекислого газа до 90 процентов. Стоимость мегаватта установленной мощности таких электростанций сопоставима со стоимостью мощности на природном газе и дешевле мегаватта мощности на возобновляемых источниках", - говорит Александр Шураков, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР.

Доля каменного угля в мировом энергетическом балансе будет уменьшаться, но этот длительный процесс растянется на несколько десятилетий

Clean coal - совокупность технологий, позволяющих сократить эмиссию диоксида углерода при сжигании угля, сюда относятся системы очистки дымовых газов, системы улавливания диоксида углерода, технологии повышения параметров энергоэффективности при сжигании угля, когенерация и др.

"Пока высокая стоимость таких технологий убивает весь экономический эффект от дешевизны угля. Более того, современные системы улавливания и захоронения СО2 еще не широко распространены из-за высоких затрат на транспортировку и складирование, а также определенных экологических рисков", - говорит Максим Загорнов, президент Российской Ассоциации малой энергетики, директор Группы компаний "МКС".

Фото: Юлия Кривошапко.
СУЭК тестирует "беспилотные" технологии на экскаваторах для добычи угля

Если технологии будут развиваться, стоимость их снижаться, а распространение и внедрение не встретят административных преград, мы имеем все шансы увидеть рост мировой доли угольной генерации.

Несмотря на сокращение потребления угля в развитых странах, его доля в энергобалансе этих стран остается значительной. Например, в Германии работают 120 тепловых электростанций на угле общей мощностью в 42,6 ГВт. Совокупно эти электростанции производят 40 процентов всего потребляемого в стране электричества. В 2018 году потребление угля в мире выросло на 1,4 процента, добыча - на 4,3 процента.

Радикального снижения доли угля в мировом энергобалансе в ближайшие 10-15 лет ждать не стоит. В богатых странах спрос на уголь снижается как по причине экологических инициатив, так и по причине замещения старых угольных электростанций новыми мощностями на природном газе и возобновляемых источниках. Но страны с развивающимися экономиками при расчете параметров энергопроектов пока в меньшей степени ориентированы на вопросы экологии и гораздо большее внимание уделяют себестоимости генерации, и уголь во многих регионах мира выгоднее, чем газ.

"Сегодня угольную генерацию на своей территории активно развивают Индия, Китай и страны ЮВА. Совокупно в ближайшие годы планируются строительство и ввод в эксплуатацию более 450 новых объектов угольной генерации мощностью более 500 ГВт, это в разы покрывает проседание в спросе за счет закрытия угольных станций в той же Германии", - говорит Илья Надточей.

По мнению Ярослава Кабакова, директора по стратегии ИК "ФИНАМ", доля угля в мировом энергетическом балансе хоть и будет уменьшаться, но процесс этот длительный, он растянется на несколько десятилетий. Углем будут долго пользоваться для производства электроэнергии, тепла, выпуска сотен наименований товаров во многих странах.

"Прочие энергоносители не так уж безобидны, у них есть свои отрицательные стороны, даже у тех же ВИЭ, неизвестно, какой будет энергетическая картина мира через пару-тройку десятилетий. Согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года запланировано увеличение доли угля в энергобалансе страны", - говорит Кабаков.
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По словам эксперта, использовать уголь можно не только как топливо. Есть технологии его газификации, превращения в жидкое топливо (процесс Фишера - Тропша), широко уголь используется в металлургии, химической промышленности. В России есть ряд технологий, ведется разработка новых способов использования угля с высоким КПД и минимальным уровнем вреда для людей и окружающей среды, поэтому он будет и дальше широко использоваться в разных отраслях отечественной экономики.

"Снижение спроса на энергетический уголь - это объективные тенденции в глобальной экономике. Учитывая, что Россия является крупным игроком на рынке природного газа (трубного и, в перспективе, СПГ), то бороться со снижением спроса на уголь бессмысленно. Целесообразно продолжить расширение пропускной способности Восточного полигона железных дорог, чтобы увеличить поставки на растущие рынки Юго-Восточной Азии и сократить поставки на сжимающиеся рынки Западной Европы", - резюмирует Александр Шураков. 

Мнение
Фото: РГ
Экспорт российского угля в Азиатско-Тихоокеанский регион растет

Алексей Конторович, научный руководитель Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" 2009 года:

- Устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжится и в горизонте 2025-2030 годов. В интересах России максимально использовать этот потенциал дополнительного спроса, сохранить и усилить свои позиции в поставке высококачественного угля на экспорт. Главным потребителем угля в ближайшие десятилетия будет Индия. Среди других стран можно назвать Китай, Японию, Южную Корею.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Фурсова
Экономика Отрасли Энергетика
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